Xiaomi propose la série 13T sans les caméras Leica sur certains marchés

Lorsqu’elle a annoncé les Xiaomi 13T et 13T Pro, la société s’est donné beaucoup de mal pour vanter ses caméras optimisées par Leica et pour une bonne raison, comme nous l’avons découvert. Sauf que les téléphones ne bénéficieront pas de la marque Leica et des modes d’appareil photo personnalisés sur certains marchés. Un de nos lecteurs a remarqué que les marchés chilien et nigérian font partie des marchés malchanceux. Certaines régions n’ont pas encore reçu de téléphones, la liste pourrait donc également s’allonger.

Les goodies Leica ne se limitent pas aux objectifs, il existe également une poignée de fonctionnalités logicielles. Par exemple, l’application Appareil photo par défaut propose deux styles principaux de prise de vue : Leica Vibrant et Leica Authentic, tout comme les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra haut de gamme. Il existe également une poignée d’optimisations liées au mode Portrait.

On pourrait supposer que cela ferait baisser le prix des deux appareils dans les pays concernés, mais ce n’est pas le cas. Nous avons effectué une étude de marché rapide et constaté que les deux appareils se vendaient à peu près au même prix que leurs homologues compatibles Leica en Europe. Le Xiaomi 13T peut être trouvé pour un peu plus de 600 €, tandis que le 13T Pro se vend environ 800 € au Chili et au Nigeria.

Nous ne connaissons pas la raison de cette décision. Cela pourrait être dû à certaines restrictions du marché ou à une clause de l’accord Xiaomi-Leica qui ne permet pas au fabricant de smartphones de commercialiser des produits de marque Leica sur certains marchés. Nous espérons que Xiaomi interviendra et expliquera cela.

Merci Jack pour le conseil !

Source 1 | Source 2