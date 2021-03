Le Xiaomi Mi 11 a été introduit dans le monde plus tôt cette année, mais le marché indien n’a pas encore vu le nouveau produit phare. La société est finalement allée sur Twitter et a révélé que toute la série serait révélée «bientôt». Le tweet ne dit pas s’il s’agira uniquement du téléphone Mi 11, ou du Mi 11 Pro et du Mi 11 Ultra se joindront en Inde, mais la marque a promis d’apporter «une toute nouvelle expérience de smartphone».

Pendant ce temps, le Mi 11 Lite, le Mi 11 Pro et un troisième mystérieux téléphone Xiaomi, probablement le Mi Mix 4 pliable, sont apparus sur TENAA avec leurs options de mémoire.

Cela vaut la peine d’attendre. # Mi11Series à venir bientôt 😉 pic.twitter.com/39VMCxstb1 – Mi India # Mi10i est là! (@XiaomiIndia) 23 mars 2021

Le Mi 11 Pro avec le numéro de modèle M2102K1AC a été certifié avec 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. Le Mi 11 Lite porte le numéro de modèle M2101K9C et est répertorié avec une seule option – 8 Go de RAM + 256 Go de stockage.

Bien sûr, le troisième téléphone sous le numéro de modèle M2011J18C n’est peut-être pas le Mi Mix 4 – il pourrait s’agir d’un autre appareil secret Xiaomi qui est toujours en cours d’élaboration. Même ainsi, le téléphone a été certifié avec un stockage de 512 Go et deux choix de RAM – 12 Go ou 16 Go – indiquant qu’il s’agit d’un appareil haut de gamme.

Le Mi 11 Lite et le Mi 11 Pro devraient faire une apparition lors de l’événement du 29 mars, tandis que l’appareil pliable pourrait, espérons-le, être «une chose de plus» sur le site.

