On s’attend également à ce que les produits phares aient un jeu de tir périscope avec un zoom hybride 120x et un petit écran à l’arrière pour de meilleurs selfies. La principale différence entre le Pro et l’Ultra ne sera probablement que les capacités de charge – 66 W contre 120 W, mais nous devons attendre sept jours de plus pour le lancement pour connaître tous les détails.

Le Xiaomi Mi 11 Lite devrait arriver en tant que premier téléphone avec le chipset Snapdragon 775G, et les photos d’espionnage pointaient vers une triple caméra à l’arrière – unités principales 64MP, ultrawide 8MP et macro 5MP. Ensuite, nous avons le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra – on s’attend à ce qu’ils aient tous les deux le grand capteur Samsung ISOCELL Bright GN2 avec une résolution de 50MP.

