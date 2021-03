La batterie du Mi 11 Ultra aura une charge ultra rapide et, selon la société, la technologie Si-O2 aidera à rendre les téléphones mobiles plus minces et à se charger plus rapidement. L’idée a été empruntée à des «véhicules à énergie nouvelle» et introduira un matériau de silicium à l’échelle nanométrique à travers l’électrode négative qui, en théorie, aura une capacité 10 fois supérieure à celle du graphite.

