Xiaomi présente Redmi K60 Ultra lors de l’événement du 14 août

Xiaomi organise un grand événement le 14 août, où nous verrons le nouveau Mix Fold 3 pliable, une énorme tablette Android 2 en 1 Pad 6 Max 14 et une variante Pro du portable Band 8. Et attendez, ce n’est pas tout.

La marque Redmi se joint également à la fête, avec le Redmi K60 Ultra premium officiellement programmé pour faire une apparition sur scène. La page Weibo de la filiale Xiaomi a déjà confirmé les rumeurs du chipset Dimensity 9200+ mais a également révélé le design du nouvel appareil.









Redmi K60 Ultra

L’écran du Redmi K60 Ultra prendra en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et aura une résolution de 1,5K, ce qui est la façon dont les fabricants chinois annoncent leur écran 1220p. Chose intéressante, le Redmi K60 et le Redmi K60 Pro ont tous deux un panneau 1440p, donc l’Ultra est techniquement une rétrogradation mineure.

Le nouvel appareil aura également une variante avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage, ce qui en fera le premier smartphone sans jeu avec autant de mémoire, dépassant le OnePlus Ace 2 Pro, qui devrait arriver plus tard ce mois-ci.









Caractéristiques du Redmi K60 Ultra

Les caméras à l’arrière seront au nombre de trois, mais seules deux d’entre elles sont susceptibles d’être de véritables tireurs ; le troisième semble être un objectif portrait de base de 2 MP. L’appareil photo principal sera de 50 MP, et le secondaire sera sûrement un tireur ultra grand angle.

Tous les derniers détails seront révélés lundi lorsque nous nous attendons également à savoir combien coûterait ce téléphone. À titre de comparaison, le Redmi K50 Ultra est parti de 3 000 CNY (415 $/380 €), avec des prix allant jusqu’à 4 200 CNY (580 $/530 €) pour une édition limitée Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Source (en chinois) | Via