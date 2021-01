Xiaomi a présenté la technologie Mi Air Charge ce vendredi matin. Selon la société, la «technologie de charge à distance» peut charger plusieurs appareils simultanément et rechargera un smartphone utilisé, «en se promenant ou même en cas de problème».

Nous sommes ravis de vous proposer la technologie de charge à distance – Mi Air Charge Technology! Chargez plusieurs appareils simultanément pendant que vous jouez, que vous vous promenez ou même lorsque quelque chose vous gêne, sans aucune condition. Un autre pas de géant dans la technologie de charge sans fil! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2 – Xiaomi (@Xiaomi) 29 janvier 2021

La société décrit le fonctionnement de la technologie dans un article de blog. L’émetteur a l’air assez grand, aussi grand que peut-être une table d’appoint de salon à côté d’un canapé. L’émetteur peut fournir une charge de 5 W sans fil à un smartphone.

La pile de charge isolée développée par Xiaomi dispose de cinq antennes d’interférence de phase intégrées, qui peuvent détecter avec précision l’emplacement du smartphone. Un réseau de contrôle de phase composé de 144 antennes transmet des ondes millimétriques directement au téléphone par formation de faisceau.

Ce type de charge n’a rien à voir avec la norme Qi. Les smartphones doivent être équipés d’un «réseau d’antennes miniaturisé avec une« antenne balise »et un« réseau d’antennes de réception »intégrés.» Le smartphone dispose de 14 antennes pour convertir un signal d’onde millimétrique émis par la pile de chargement. Le signal est converti en énergie électrique via un circuit redresseur.

Dans son état actuel, la technologie de charge à distance de Xiaomi permet de charger plusieurs appareils avec un courant de 5 W dans un rayon de «plusieurs mètres». Xiaomi affirme que les objets physiques ne réduisent pas l’efficacité de la charge, mais cela doit comporter quelques mises en garde.

Xiaomi taquine que sa technologie Mi Air Charge serait éventuellement compatible avec les montres intelligentes, les bracelets de fitness et d’autres appareils portables.

Bientôt, nos appareils de salon, y compris les haut-parleurs, les lampes de bureau et d’autres petits produits pour la maison intelligente, seront tous construits sur une conception d’alimentation sans fil, entièrement sans fil, ce qui rend nos salons vraiment sans fil.

Nous avons vu une technologie comme celle-ci taquinée par Oppo aussi récemment qu’en avril 2020. Une vidéo de démonstration présentait un orbe de charge qui diffusait un signal de charge vers l’Oppo Reno Ace Infinity, qui était équipé d’antennes de réception tout au long du cadre. Cela s’appelait le chargement FreeVOOC Air, mais cela ne s’est jamais concrétisé après l’étape de la présentation.

Aucune date de sortie n’est proposée pour le système Mi Air Charge et on ne sait pas si une telle technologie parviendra un jour sur le marché grand public. Une chose que nous savons avec certitude – cela coûtera cher chaque fois qu’il arrivera. Il est intéressant de voir des innovations comme celle-ci et nous sommes enthousiasmés par l’avenir de la technologie de charge sans fil.

