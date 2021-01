Xiaomi vend certains de ses ordinateurs portables Mi Notebook sans appareil photo, ce qui n’est guère idéal en ces jours de travail et d’étude à domicile. Eh bien, aujourd’hui, la société a présenté une nouvelle version de Mi Notebook 14 dotée d’une véritable webcam intégrée dans le cadre supérieur.

Les autres spécifications clés de l’ordinateur portable incluent un processeur Intel Core i5 de 10 génération et un prix attractif, de 43 999 INR (600 $ / 500 €) à 49 999 INR (680 $ / 560 €), selon la configuration.

Le nom complet du nouvel appareil est Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) et se décline en trois variantes. Le moins cher est livré avec une mémoire de 8/256 Go et une unité Intel UHD Graphics 620 de base.

Il existe une variante un peu plus chère avec deux fois le stockage interne, tandis que la troisième option la plus chère offre un stockage de 512 Go et une carte graphique Nvidia GeForce MX250.

Les autres spécifications incluent un écran de 14 pouces avec une résolution de 1080p et un rapport 16: 9. Vous obtenez un SSD SATA 3 et une batterie de 46 Wh. Les options de connectivité incluent un module Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, trois ports USB, un port HDMI , et une prise audio 3,5 mm.

Le portable pèse 1,5 kg et mesure un peu moins de 18 mm d’épaisseur – un emballage décemment compact, même s’il n’est pas le plus petit du marché.

Le Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) peut déjà être acheté sur le site Web de Xiaomi India, Amazon et Flipkart.

La source