La saga Xiaomi / US en cours s’intensifie rapidement. Si vous ne l’avez pas suivi de près, l’un des chants de cygne du gouvernement de Trump était de désigner Xiaomi comme une «société militaire communiste chinoise». Un titre qui le qualifierait pour tomber sous le décret de l’administration de novembre qui interdit aux sociétés américaines de valeurs mobilières et d’investissement de mettre des capitaux dans ces sociétés.

Ce que l’inscription sur la liste implique actuellement en termes plus pratiques, c’est que si la décision est prise, tous les investisseurs institutionnels américains dans Xiaomi seraient contraints de retirer leurs participations dans la société d’ici novembre. Parmi les investisseurs américains les plus notables qui devraient se conformer, citons Qualcomm Inc., BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. et State Street Corp.

Xiaomi Corp a maintenant intenté une action en justice contre les départements américains de la Défense et du Trésor, contestant la liste noire auprès du tribunal de district américain de Columbia, tout en désignant le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et la secrétaire au Trésor Janet Yellen comme défendeurs. Les représentants de Xiaomi ont qualifié la liste noire d ‘ »inconstitutionnelle » et ont noté dans le dossier du tribunal que:

Xiaomi fait face à un préjudice imminent, grave et irréparable si la désignation reste en place et que les restrictions entrent en vigueur …

Huawei Technologies Co. et la plupart de ses filiales sont également sur la même liste noire, ainsi que le géant chinois de la fabrication de puces Semiconductor Manufacturing International Co. et le fabricant de drones SZ DJI Technology Co., pour n’en nommer que quelques-uns.

Avec la nouvelle administration américaine Biden officiellement en place et en train de labourer activement diverses lois laissées par leurs prédécesseurs avec une avalanche de décrets, il est théoriquement possible de voir une résolution relativement douce à cette situation. Cependant, pour le moment, les actions en justice de Xiaomi sont une nette élévation des tensions économiques et politiques persistantes entre les États-Unis, la Chine et diverses entités commerciales.

La source