Xiaomi Corporation poursuit le Département américain de la Défense et le Département du Trésor pour avoir inscrit la société sous le nom de «Société militaire communiste chinoise». Xiaomi a intenté une action en justice devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia. Plus tôt ce mois-ci, la société de technologie chinoise a été mise sur liste noire avec 8 autres entreprises chinoises, pour des liens présumés avec l’armée chinoise. L’administration américaine avait alors déclaré que l’interdiction des neuf entreprises chinoises, dont Xiaomi, avait été faite conformément à l’exigence statutaire de la section 1237 de la National Defense Authorization Act de 1999 aux États-Unis. C’était l’une des dernières décisions prises par l’administration Donald Trump, dans ses derniers jours au pouvoir.

«La société estime que la décision d’inclure la société en tant que« société militaire communiste chinoise »sous la NDAA par le ministère de la Défense et le département du Trésor des États-Unis était factuellement incorrecte et a privé l’entreprise d’une procédure régulière. Dans un souci de protection des intérêts des utilisateurs mondiaux, des partenaires, des employés et des actionnaires de l’entreprise, l’entreprise a plaidé devant les tribunaux pour déclarer la décision illégale et pour qu’elle soit annulée », a déclaré Xiaomi dans un communiqué officiel publié au nom de Lei Jun, président de Xiaomi Corporation, il s’avère que les investisseurs américains seront tenus de céder leurs participations dans chacune des entreprises de la liste noire d’ici le 11 novembre 2021. Cela est dû à un décret signé par le président Donald Trump en novembre 2020, interdisant aux Américains de investir dans toute entreprise qui est ajoutée à la liste du ministère de la Défense. Les entreprises précédemment placées sur cette liste noire comprennent le fabricant de smartphones Huawei et le fabricant de puces SMIC.

Alors que Donald Trump et le gouvernement américain contre Huawei doivent être l’un des souvenirs durables de la précédente administration américaine, plus tôt ce mois-ci, l’administration Trump a également mis sur liste noire la société de technologie chinoise Xiaomi pour des liens militaires présumés avec la China National Offshore Oil Corp. sur le forage dans la mer de Chine méridionale. «La Société réaffirme qu’elle fournit des produits et services à usage civil et commercial. La Société confirme qu’elle n’est pas détenue, contrôlée ou affiliée à l’armée chinoise et qu’elle n’est pas une «société militaire communiste chinoise» définie dans la NDAA. La Société prendra les mesures appropriées pour protéger les intérêts de la Société et de ses actionnaires », avait déclaré un porte-parole de Xiaomi à News 18 heures après l’annonce. C’est une saga en cours, quelque chose que l’administration Joe Biden devra affronter.