Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi pourrait lancer trois smartphones pliables en 2021, selon un récent rapport. Un expert en affichage a laissé entendre sur Twitter que Xiaomi lancera non pas un, pas deux, mais trois smartphones pliables l’année prochaine. Le fabricant chinois de smartphones a déjà été associé à un smartphone pliable, mais cette fois-ci, il est rapporté que Xiaomi lancera trois smartphones pliables jusqu’en 2021.

L’expert en affichage Ross Young a déclaré sur son Twitter que Xiaomi lancerait trois smartphones pliables l’année prochaine. Il a également déclaré que le prochain smartphone pliable à frapper les marchés sera un smartphone Xiaomi. En outre, Young a laissé entendre que les trois smartphones du fabricant chinois pourraient être lancés dans trois types de conception – pliable, repliable et à clapet. Cependant, il n’a pas mentionné lequel de ces modèles sera lancé en premier. Plus tôt cette année, il a été signalé que Xiaomi avait passé une commande avec Samsung Display et LG Display pour des panneaux OLED pliables pour un smartphone pliable de type clamshell.

Ainsi, le prochain pliable à arriver sur le marché sera probablement de Xiaomi, qui devrait avoir 3 pliables sur le marché en 2021. Ils auront en fait les 3 types. Le premier sera outolding, le second sera pliable et le troisième sera à clapet. – Ross Young (@DSCCRoss) 24 décembre 2020

Dans un autre tweet, Young mentionne que Samsung pourrait lancer le Samsung Galaxy Z Fold 3 (nom non officiel) avec un écran plus petit que la génération précédente. Il affirme que l’écran principal du Samsung Galaxy Z Fold 3 passera de 7,59 pouces à 7,55 pouces. L’écran extérieur, en revanche, sera un écran de 6,21 pouces, presque similaire au panneau de 6,23 pouces du Galaxy Z Fold. Selon Young, cela pourrait être dû au fait que Samsung veut plus d’espace pour accueillir un S Pen.

Samsung a déjà quelques smartphones pliables sur le marché en ce moment. Xiaomi, en revanche, n’a pas encore lancé de smartphone pliable. Si l’on en croit le récent rapport, tout pourrait changer pour Xiaomi en 2021, en ce qui concerne l’offre de smartphones pliables.