Xiaomi pourrait entrer dans l’espace des ordinateurs de bureau

Le géant chinois semble se préparer à entrer dans un autre créneau technologique. Vous connaissez tous plus que probablement Xiaomi pour leurs smartphones, et certains connaissent peut-être leur portefeuille d’ordinateurs portables, mais il semble maintenant qu’au moins quelques PC Windows soient en route.

Les deux modèles figuraient apparemment parmi les éléments prévus pour un dévoilement lors de l’événement Xiaomi du 1er décembre. Un événement qui est maintenant reporté en raison du décès de Jiang Zemin – l’ancien secrétaire général du Parti communiste chinois. Alors que nous attendons qu’une nouvelle date soit programmée, il semble que deux conceptions de PC aient encore été présentées pour sélectionner les personnes un peu plus tôt.

Commençons par le plus mystérieux des deux. Le Xiaomi Host Mini PC ressemble à une conception à petit facteur de forme (SFF) présentée dans un état barebones. C’est-à-dire que le système illustré n’a qu’un bloc d’alimentation 100W XM22AL5X installé et rien d’autre. Nous doutons que Xiaomi le vende sous forme de kit barebones, donc le reste du matériel qui va dans la boîte n’a pas encore été annoncé.

















Mini PC hôte Xiaomi

Ce que nous pouvons tirer des photos inclut la prise en charge de ce qui est probablement des GPU dédiés à profil bas, mi-hauteur jusqu’à double emplacement sur une carte mère Mini-ITX. Nous ne savons pas exactement comment un GPU dédié fonctionnera en conjonction avec l’alimentation de 100 W, mais ce n’est peut-être pas la dernière ou la seule unité disponible dans la configuration. Le boîtier a également une plaque personnalisée à l’arrière avec la touche Windows et la combinaison de touches “M” représentées dessus. Peut-être que Xiaomi envisage de remplacer la combinaison de touches dans Windows, qui minimise généralement toutes les fenêtres et en fait quelque chose de personnalisé ? Un autre élément intéressant est le commutateur mécanique monté à l’arrière du Host Mini PC. Nous ne savons pas non plus ce qu’il fait, mais les photos Weibo divulguées incluent un ensemble d’accessoires comprenant un capuchon pour ledit bouton, il est donc probablement fonctionnel.









Mini PC Xiaomi

Passons à l’autre système, sur lequel nous en savons un peu plus. Il s’agit d’un mini PC au format Mac Mini d’Intel NUC. Apparemment, il exécutera un APU MD Ryzen 7 6800H – une puce de 45 W avec un iGPU Radeon 680M RDNA2, une mémoire de 16 Go et un SSD de 512 Go. Selon les rumeurs, le prix serait 3999 CNY ou juste autour 570 $.

