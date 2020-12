Xiaomi dévoilera sa gamme Mi 11 le 28 décembre et avant son lancement, la société de technologie chinoise a partagé ses scores Geekbench sur Weibo. Les prochains smartphones présenteront le SoC Qualcomm Snapdragon 888, qui espère accélérer le fonctionnement de l’appareil et améliorer les fonctionnalités de son appareil photo par rapport au prédécesseur Mi 10. De plus, Xiaomi a confirmé la présence de la RAM LPDDR5 sur le Mi 11.

Selon le post Weibo, le vanilla Mi 11 a atteint un score monocœur de 1135 et un score multicœur de 3818. Comme prévu, ces chiffres sont beaucoup plus élevés que le score monocœur de 914 et un score multicœur de 3 388 atteint par le Mi 10 alimenté par Snapdragon 865. La prochaine gamme Mi 11 devrait également inclure un modèle Pro; cependant, la société n’a officiellement partagé aucun détail à ce sujet. Pendant ce temps, Xiaomi a fourni un échantillon vidéo pour mettre en évidence la vidéographie améliorée en basse lumière sur le nouveau produit phare Mi. Le Mi 11 devrait surpasser les capacités de caméra de la gamme Mi 10 grâce à des mises à niveau logicielles et matérielles. Comme mentionné, le Mi 11 est confirmé pour contenir de la RAM LPDDR5 et notamment, la même technologie de RAM est également utilisée sur les Mi 10 et Mi 10 Pro.

D’autres rumeurs associées à la série Xiaomi Mi 11 incluent un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une configuration de triple caméra arrière. On dit que le vanilla Mi 11 abrite un capteur principal de 108 mégapixels, un tireur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. D’autre part, la variante Pro est conçue pour contenir un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un tireur ultra grand angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Plus tôt ce mois-ci, un pronostiqueur notable qui s’appelle Digital Chat Station a indiqué que le Mi 11 et le Mi 11 Pro emballeraient respectivement une batterie de 4780 mAh et de 4970 mAh. Selon les rumeurs, les deux smartphones prennent en charge une solution de charge rapide allant jusqu’à 55W.