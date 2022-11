Xiaomi Poco M5 Review : Surplacer l’eau

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Forte autonomie de deux jours

Conception fraîche

Performance décente pour l’argent Les inconvénients Pas de caméra ultra-large

Affichage LCD un pas en arrière

Pas de haut-parleurs stéréo

Chargement lent Notre avis Le Poco M5 est un téléphone décent disponible à bas prix, mais il lui manque tout simplement le sens du bon rapport qualité-prix qui a défini de nombreux combinés Poco précédents. Vous semblez en avoir un peu moins pour votre argent dans l’ensemble par rapport aux autres téléphones Poco, ce qui signifie que vous feriez probablement mieux de trouver un accord sur un Poco M4 Pro ou le Redmi Note 11.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

189,99 $

S’il existe un modèle pour la sous-marque Poco de Xiaomi, il s’agit d’une combinaison de performances compatibles avec le multimédia et d’un prix très bas. Le Poco M5 adhère fermement à ce script, offrant des performances complètes compétentes pour moins de 200£.

Malgré le “Pro” manquant dans le nom, il s’agit essentiellement d’un suivi direct du Poco M4 Pro du début de l’année. Mais a-t-il suffisamment avancé par rapport au modèle précédent – ​​ou pas du tout, d’ailleurs ?

Conception et construction

Conception entièrement en plastique

Finition originale en similicuir

Gros et lourd

L’équipe Poco de Xiaomi s’est vraiment penchée sur l’aspect dominant du module de caméra du Poco M4 Pro et du Poco M4 Pro 5G. Ce composant s’étend sur toute la largeur de la coque arrière du Poco M5, un peu comme le Pixel 6a, mais en beaucoup plus grand.

Un autre point d’intérêt ici est le choix de finition de Xiaomi. Alors que le panneau arrière (comme tout le cadre du téléphone) est en plastique, il adopte un effet faux cuir.

C’est un amour ou un échec, mais la marque Poco n’a jamais hésité à prendre des décisions de conception audacieuses. Pour ma part, je l’applaudis d’essayer de faire quelque chose de légèrement différent, et il est certainement plus résistant aux empreintes digitales que son brillant prédécesseur.

Jon Mundy / Fonderie

Moins louable est la taille du téléphone. Il est plutôt épais à 8,9 mm, tandis que 201 g semble trop lourd pour un téléphone tout en plastique aussi bon marché.

La décision de s’éloigner de l’encoche de perforation de la gamme Poco M4 au profit d’une alternative en forme de larme est plutôt regrettable. Cela fait ressembler le Poco M5 à un téléphone plus ancien et moins cher que ses prédécesseurs. C’est peut-être pour cette raison qu’il ne mérite plus le surnom de « Pro », malgré ce que le prix partagé pourrait suggérer.

Encore une fois, vous avez le choix entre trois couleurs: noir, vert et ce vieux jaune préféré de Poco.

Écran et haut-parleurs

Écran ACL FHD+ de 6,58 pouces

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Pas de haut-parleurs stéréo

Xiaomi semble avoir fait passer l’écran du Poco M4 Pro 5G plutôt que du Poco M4 Pro. Cela peut sembler une petite distinction, mais cela représente en fait une rétrogradation sournoise.

Alors que le Poco M4 Pro était remarquable pour avoir le premier écran AMOLED de la gamme M, le Poco M5 revient à un écran LCD IPS standard de 6,58 pouces. Ce n’est pas du tout un mauvais composant car les smartphones à moins de 200 £ vont, avec une résolution décente de 2400 × 1080 (FHD+) et un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz, bien que vous deviez activer ce dernier dans le menu des paramètres.

Il atteint 500 nits revendiqués en HBM (mode haute luminosité), tandis qu’avec la luminosité automatique désactivée, j’ai enregistré une luminosité maximale d’environ 350 nits. Ce n’est pas extrêmement lumineux, et l’écran peut être assez délavé dans l’éclairage extérieur.

Jon Mundy / Fonderie

En fin de compte, c’est ce retour à l’écran LCD qui se démarque ici. L’écran du Poco M5 n’est tout simplement pas aussi dynamique ou attrayant que son prédécesseur.

Il est raisonnablement fidèle aux couleurs cependant. En passant du mode par défaut Vivid au mode Standard, j’ai enregistré une couverture de gamme sRGB de 92,4% et un volume de gamme de 94,7, avec un fort Delta E moyen de 1,13.

Un autre inconvénient ici est la décision de dépouiller le Poco M5 des haut-parleurs stéréo appropriés au profit d’un mono de mauvaise herbe. Cela pourrait être considéré comme une caractéristique caractéristique de Poco, de sorte que son absence au profit d’un haut-parleur mono de mauvaise herbe se fait vivement sentir.

Spécifications et performances

MediaTek Helio G99

4 Go de RAM

Stockage 64/128 Go

La fourniture d’une puce MediaTek Helio G99 dans le Poco M5 est une amélioration subtile par rapport au MediaTek Helio G96 du Poco M4 Pro. La plus grande différence est peut-être que la puce du M5 est construite sur un processus 6 nm plus petit et plus efficace par rapport au composant M4 Pro 12 nm.

Jon Mundy / Fonderie

Il peut fonctionner plus frais et plus efficacement, mais il n’y a pas une énorme différence en termes de performances brutes. Un score moyen multicœur Geekbench 5 de 1895 pour le Poco M5 est en effet très similaire au Poco M4 Pro avant lui. Son GPU est légèrement plus impressionnant qu’auparavant, avec bon nombre de nos tests GFXBench habituels produisant une image supplémentaire par seconde.

Les performances de jeu sont solides, voire spectaculaires. J’ai pu augmenter Genshin Impact jusqu’à des paramètres graphiques moyens et une cible de 60 ips avec des résultats éminemment jouables (sinon exactement soyeux). Ce n’est pas mal étant donné la maigre provision de 4 Go de RAM, ce qui représente une rétrogradation par rapport au choix du Poco M4 Pro de 6 ou 8 Go.

De même, la fourniture d’entrée de gamme de 64 Go de stockage interne est faible. Avec beaucoup de téléphones à 200 £ passant maintenant à 128 Go comme spécification minimale, cela semble un peu daté. Néanmoins, vous disposez au moins d’un emplacement microSDXC à des fins d’extension.

Appareils photo

Capteur large 50Mp

Capteurs de profondeur et macro 2Mp

Selfie 5Mp

Jusqu’à présent, nous avons vu des signes de régression du Poco M4 Pro, et cela continue avec la fourniture de caméra du Poco M5. Plus particulièrement, il n’y a pas de caméra ultra-large cette fois-ci.

Vous obtenez un appareil photo large de 50Mp, un appareil photo macro de 2Mp et un capteur de profondeur de 2Mp. Autant dire que ces deux derniers pourraient tout aussi bien ne pas exister pour tout le bien qu’ils font.

Jon Mundy / Fonderie

Ce capteur principal de 50Mp représente également apparemment un peu de recul après que le Poco M4 Pro ait représenté les débuts en série d’un capteur de 64Mp.

Concrètement, le Poco M5 réalise à peu près tout ce que vous pouvez espérer de téléphones moins chers – pour capturer des photos décentes sous un bon éclairage. Donnez-lui beaucoup de lumière et vous obtiendrez des photos raisonnablement nettes et naturelles, si une petite annonce plate souffre d’une touche de surexposition dans les hautes lumières.

Dès que la lumière baisse, les choses tombent dans une bouillie bruyante. Même le mode nuit dédié ne parvient pas à faire beaucoup plus que d’éclaircir ce bruit plutôt que d’accentuer les choses.

Il y a une caméra selfie 5Mp à l’avant, qui affiche beaucoup de bruit et a du mal avec les hautes lumières.

Autonomie et charge de la batterie

Batterie 5000mAh

Utilisation potentielle de deux jours

Seulement un chargeur 18W

Le Poco M5 fonctionne avec une batterie de 5000 mAh, ce qui est à peu près un enjeu de table pour un téléphone moderne et abordable, mais d’une capacité rassurante tout de même.

Combiné avec cette puce MediaTek Helio G99 6 nm plus efficace et d’autres composants peu exigeants, il s’agit d’un véritable interprète de deux jours. Une journée complète de 16 heures d’utilisation légère aurait tendance à me laisser plus de 70% dans le réservoir.

Malheureusement, je n’ai pas pu exécuter le test de batterie PC Mark Work 3.0 habituel que nous utilisons dans ce scénario. Pour une raison quelconque, le Poco M5 s’est écrasé à plusieurs reprises hors de cette référence, et bien d’autres d’ailleurs. Compte tenu des bonnes performances du téléphone dans l’utilisation générale, ce n’est pas une grande préoccupation.

Jon Mundy / Fonderie

Xiaomi a emballé un chargeur de 18 W avec le Poco M5, qui est une inclusion solide. Encore une fois, cependant, cela marque un pas en arrière par rapport au Poco M4 Pro, qui était livré avec un chargeur de 33 W.

Il en résulte des vitesses de charge plutôt lentes. En 15 minutes de charge à vide, le Poco M5 n’a atteint que 6%, tandis que 30 minutes l’ont porté à 21%.

Logiciel

Alors que la série Poco M4 fonctionnait sur Android 11 au lancement, le Poco M5 est livré avec Android 12. Pas que cela importe tant que ça – le MIUI 13 personnalisé de Xiaomi continue de s’asseoir lourdement sur le dessus comme une grande couette criarde.

C’est une interface en proie à des ennuis insignifiants. Vous recevez toujours des notifications ennuyeuses en plein écran (mais en grande partie vides d’informations) chaque fois que vous installez une application. Il est toujours impossible de voir combien de temps d’écran vous obtenez d’une seule charge, contrairement à pratiquement toutes les autres interfaces utilisateur Android.

Cependant, comme avant, MIUI continue d’être extrêmement personnalisable. Vous n’aimez pas le système de notification de partage alambiqué ? Vous n’êtes qu’à un voyage dans le menu des paramètres de combiner les deux moitiés en quelque chose de plus standard. Pendant ce temps, les thèmes de Xiaomi offrent l’une des vitrines de magasins de papiers peints les plus complètes, souvent avec des icônes assorties.

Jon Mundy / Fonderie

Je pourrais encore me passer de tous les bloatwares ennuyeux qui rongent tous les téléphones Xiaomi et Xiaomi adjacents. Avons-nous vraiment besoin du navigateur Web Open et du propre navigateur Mi de Xiaomi en plus de Google Chrome ? Ou les jeux jetables Tile Fun et Dust Settle ? Non, nous ne le faisons pas.

Prix ​​et disponibilité

Épingler les téléphones Poco à un prix ou à un calendrier de lancement spécifique peut être un exercice futile. Cependant, le Poco M5 est arrivé avec un prix de départ de 179 £ pour 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Alternativement, vous pouvez augmenter le stockage jusqu’à 128 Go pour 199 £. C’est un prix légèrement moins cher que le Poco M4 Pro du début de 2022. Il est également similaire au Redmi Note 11 et au Realme 9i.

Vous devriez pouvoir acheter le Poco M5 via le site Web officiel de Poco, mais le bouton acheter maintenant renvoie à AliExpress où le téléphone coûte 629 £ au moment de la rédaction. Donc, vous feriez bien mieux de l’obtenir auprès du Mon magasin où les prix sont corrects.

Il n’est pas officiellement disponible aux États-Unis, mais vous pouvez acheter une version mondiale déverrouillée pour 189 $ d’Amazon si tu veux.

Verdict

Le Poco M5 offre une expérience de smartphone complète assez compétente pour un prix inférieur à 200£. Cependant, nous n’obtenons tout simplement pas ce fameux sens de la générosité de Poco ici, et il vous suffit de regarder le Poco M4 Pro pour voir pourquoi.

Ce modèle début 2022 offre des performances similaires, un système de caméra plus flexible, un écran supérieur, des haut-parleurs stéréo, une charge plus rapide et plus de mémoire, le tout pour un prix légèrement plus élevé. Vous pouvez également dire des choses similaires sur le Redmi Note 11.

L’achat du Poco M5 n’est en aucun cas une mauvaise idée, et sa conception unique et son excellente autonomie sont des caractéristiques remarquables. Cependant, cela ne représente tout simplement pas la valeur que nous avons l’habitude de voir de cette marque économique très appréciée.

