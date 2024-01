Xiaomi peaufine la conception du SU7 après avoir écouté les commentaires des clients

Les touches finales sont apportées au Xiaomi SU7 et incluent des roues plus grandes, des coques de rétroviseurs en fibre de carbone et un badge plus petit.

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a tenté de se lancer dans le jeu des véhicules électriques (VE) et a impressionné avec sa première tentative, la berline SU7. Cependant, les consommateurs ont eu quelques remarques à faire au constructeur automobile, ce qui, étonnamment pour une voiture déjà présentée, a conduit à quelques changements subtils dans sa conception.

Des documents déposés auprès du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information ont révélé que, même si l’apparence générale reste inchangée, Xiaomi aura proposé quelques nouvelles idées pour lui donner un aspect plus sportif.

Le plus gros changement se situe à l’arrière du véhicule. Il semble que la marque ait créé un badge arrière plus petit pour le rendre un peu plus proportionné. Alors que le nom de la marque occupait autrefois la quasi-totalité de l’espace disponible sur le coffre, il est désormais nettement plus petit.

De plus, la marque nouvellement créée a ajouté des roues de 21 pouces à la liste des options (les tailles plafonnaient auparavant à 20), et les étriers de frein sont désormais disponibles en différentes couleurs. Enfin, des coques de rétroviseurs en fibre de carbone ont été ajoutées à la liste des options, susceptibles de donner au design un aspect un peu plus sportif.

Bien que la source de ces changements n’ait pas été précisée, Xiaomi a révélé récemment qu’elle avait invité le célèbre ancien designer de BMW Chris Bangle dans ses bureaux afin d’entendre ses réflexions sur la voiture. Dans une vidéo, il s’est félicité du travail de l’équipe de conception de Xiaomi.

Destiné à concurrencer la Porsche Taycan et la Tesla Model S, le SU7 sera assez puissant. Avec deux moteurs, le modèle haut de gamme aura accès à 664 ch (673 ch / 495 kW), ce qui lui permettra d’atteindre 100 km/h en seulement 2,78 secondes.

Grâce à une batterie de 101 kWh, Xiaomi estime que le SU7 sera capable de parcourir jusqu’à 800 km entre deux charges. Grâce à son architecture de 800 volts, le modèle sera capable de récupérer jusqu’à 220 km d’autonomie en seulement cinq minutes sur une borne de recharge rapide.

Comme on peut s’y attendre de la part d’une entreprise technologique, le SU7 sera tout aussi impressionnant à l’intérieur. Il dispose d’un écran d’instruments de 7,1 pouces et d’un écran d’infodivertissement de 16,1 pouces doté de tous les derniers gadgets et gadgets pour le rendre aussi rapide et intuitif que les dernières tablettes.