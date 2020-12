HONG KONG: Les actions du fabricant chinois de smartphones Xiaomi Corp ont chuté de 7,1% dans les échanges à Hong Kong mercredi alors que la société a finalisé une levée de fonds de 3,91 milliards de dollars qui comprenait le plus grand placement complémentaire de la ville.

La société a déclaré qu’un milliard d’actions avaient été vendues à 23,70 $ HK chacune dans le cadre de l’accord complémentaire qui a été réalisé du jour au lendemain. Le prix final était une réduction de 9,4% par rapport au prix de clôture de Xiaomi de 26,15 $ HK mardi.

La négociation des actions de Xiaomi a été interrompue au cours de la séance du matin avant que la société ne publie les détails de l’augmentation de capital pendant la pause déjeuner à Hong Kong, lorsque la négociation est arrêtée pendant une heure.

On s’attendait à ce que les détails de l’opération soient annoncés avant le début de la journée de négociation conformément aux pratiques normales du marché.

Xiaomi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur les raisons pour lesquelles l’accord n’a pas été annoncé avant l’heure du déjeuner.

Lorsque l’action a repris ses activités, elle a chuté de près de 12% avant de réduire les pertes pour clôturer 7,1% à 24,3 $ HK, le plus bas depuis le 18 novembre. C’était l’action la plus activement négociée à la bourse de Hong Kong, selon les données de Refinitiv, et le le plus gros abatteur de l’indice HSI.

La partie en actions de l’opération a levé 3,06 milliards de dollars et une obligation convertible a levé 855 millions de dollars supplémentaires, a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant que le produit serait utilisé pour augmenter les investissements sur ses marchés clés.

L’accord de Xiaomi était le plus grand placement complémentaire à Hong Kong à ce jour, dépassant celui de CNOOC Ltd qui a levé 1,9 milliard de dollars en 2006, selon les données de Dealogic.

Le principal actionnaire, Smart Mobile Holdings Ltd, qui détient environ 27% de la société et est lié au président Lei Jun, selon un term sheet publié mardi, a vendu les actions de classe B.

Xiaomi a annoncé une hausse de 19% du bénéfice net du troisième trimestre le 24 novembre, alors que les livraisons du fabricant chinois de smartphones ont augmenté de 45,3% par rapport à l’année précédente.

La société a déclaré qu’elle avait pris des parts de marché en Chine et en Europe alors que son rival Huawei Technologies faisait face à des sanctions américaines qui ont frappé sa chaîne d’approvisionnement.