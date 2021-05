Xiaomi partage un rallye après que les États-Unis ont accepté de le retirer de la liste noire

Cela signifiait que le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde était soumis à un décret de novembre interdisant aux investisseurs américains d’acheter des actions ou des titres connexes de toute société ayant reçu cette désignation par le ministère américain de la Défense (DOD).

Xiaomi a intenté une action en justice contre le département américain de la Défense.

En mars, un tribunal américain a accordé à Xiaomi une injonction préliminaire contre l’ordonnance de l’ère Trump, affirmant que la société « subirait un préjudice irréparable sous la forme de graves atteintes à la réputation et économiques irrécupérables ».

Et mardi, le DOD a convenu qu’une « ordonnance définitive annulant » la désignation de Xiaomi en tant que CCMC « serait appropriée », selon un dossier du tribunal.

Xiaomi et le DOD « négocieront les conditions spécifiques de l’ordonnance » et fourniront au tribunal une « proposition d’ordonnance conjointe » au plus tard le 20 mai.