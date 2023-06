Xiaomi Pad 6, Redmi Buds 4 débuts actifs en Inde

Comme prévu, Xiaomi a apporté le Xiaomi Pad 6 en Inde aujourd’hui aux côtés d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil baptisés Redmi Buds 4 Active. Nous avons déjà couvert l’annonce du Pad 6 en avril et vous pouvez consulter tous les détails ici.











Xiaomi Pad 6 et ses accessoires

Xiaomi Pad 6 est disponible dans une version 6/128 Go pour 26 999 INR et une version 8/256 Go pour 28 999 INR. En ce qui concerne les accessoires, l’étui clavier Xiaomi officiel est à 4 999 INR tandis que le Smart Pen de deuxième génération est à 5 999 INR. Xiaomi Pad 6 sera en vente libre à partir du 21 juin via les magasins en ligne et de détail Xiaomi ainsi que sur Amazon India.

Redmi Buds 4 Active apporte des pilotes dynamiques de 12 mm, une suppression du bruit environnemental et une autonomie combinée de 30 heures à partir des bourgeons et de leur boîtier. Ils se couplent via Bluetooth 5.3 avec prise en charge de Google Fast Pair et se chargent via USB-C avec une charge rapide. Les bourgeons sont également résistants à la sueur et aux éclaboussures IPX4 et disposent de commandes tactiles sur leurs tiges.









Spécifications de la clé active Redmi Buds 4

Les Redmi Buds 4 Active sont disponibles en noir et blanc et coûtent 1 399 INR. La promotion de vente anticipée (du 20 au 23 juin) enlève 200 INR supplémentaires. Vous pourrez en obtenir une paire dans les magasins en ligne et hors ligne de Xiaomi India ainsi que sur Amazon India.

