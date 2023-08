Xiaomi Pad 6 Max fait ses débuts avec un écran 14 '' et SD 8+ Gen 1, Smart Band 8 Pro également dévoilé

Après la longue introduction du dernier smartphone pliable de Xiaomi, le PDG Lei Jun est passé à la plus grande tablette de la société à ce jour, la Pad 6 Max, et à la dernière et meilleure bande intelligente Xiaomi.

Xiaomi Pad 6 Max

Le Xiaomi Pad 6 Max est l’une des plus grandes tablettes modernes actuellement sur le marché. Il domine le Pad 6 Pro de 11 pouces, mais il partage également de nombreuses fonctionnalités avec lui.

Le nouveau Xiaomi Pad 6 Max est la plus grande tablette de Xiaomi à ce jour

Le Max dispose d’un écran de 14 pouces, ce qui vous offre 62 % de surface de travail en plus par rapport au 11 pouces Pro. Il s’agit d’un écran 10 bits de haute qualité avec une résolution de 2 880 x 1 800 pixels, une prise en charge HDR10 et Dolby Vision et une luminosité de 600 nits. Gorilla Glass 5 est utilisé pour la protection.

Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et l’écran – tout comme la tablette elle-même – a été conçu à la fois pour le travail et les loisirs. Il y a huit haut-parleurs à bord avec prise en charge Dolby Atmos pour les jeux et les vidéos en streaming.



Écran 14″ 2,8K 120 Hz (panneau 10 bits)

L’écran est également idéal pour jouer à des jeux, mais il s’adapte également à une plus grande partie du document lors de l’utilisation d’applications de bureau. Et il a été calibré pour la précision des couleurs, vous pouvez donc également éditer des photos. Que vous travailliez ou que vous vous détendiez, l’interface MIUI for Pad peut accueillir jusqu’à 4 applications à la fois.

Tout cela est alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (tout comme le Pro). La configuration de base est de 8/256 Go, mais vous pouvez avoir une ardoise avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, plus sur les différentes configurations dans un instant.

La tablette fonctionne avec une batterie de 10 000 mAh, qui devrait durer deux jours d’utilisation régulière. La recharge est rapide avec le chargeur 67W – 30 minutes à 50% et 68 minutes à 100%. Vous pouvez également utiliser le Pad 6 Max comme banque d’alimentation pour vos petits appareils électroniques avec une charge inversée de 33 W. Et si vous utilisez l’ardoise de manière sporadique, son mode hibernation maintiendra la charge de sa batterie pendant plus de 40 jours.



Batterie 10 000 mAh avec charge rapide 67 W

La tablette dispose d’une caméra frontale de 20 mégapixels placée au milieu du côté long. Il y a une LED pour vous avertir que la caméra est en cours d’utilisation. En outre, un ensemble de 4 microphones peut se concentrer sur une seule personne (cône 60°) ou dans des scénarios de chat de groupe, ils peuvent capter des voix à 360°. L’arrière est équipé d’un appareil photo 50MP.



Caméras avant 20MP et arrière 50MP

Il est préférable de l’utiliser avec un étui avec une béquille, comme l’étui à clavier officiel, par exemple. Xiaomi dit que les touches sont de taille normale et qu’il y a aussi un grand pavé tactile. Notez que le clavier est détachable, vous pouvez donc laisser l’ardoise sur sa béquille et taper à plus grande distance.



Étui clavier et stylet en option

Il existe également un stylet en option. Il a une pointe durable et une latence de seulement 5 ms lors du dessin ou de l’écriture. Pour les présentations, cela peut également fonctionner comme un pointeur laser virtuel.

Le Max a un monocoque en métal qui ne mesure que 6,53 mm d’épaisseur et pèse 750 g. Il est disponible en Noir et Argent.









Le Xiaomi Pad 6 Max sera disponible en Noir et Argent

Le Xiaomi Pad 6 Max est disponible en Chine à partir d’aujourd’hui (il n’y a pas de mot sur une sortie mondiale). Le prix de base du modèle 8/256 Go est de 3 800 CNY, mais pour les premiers jours, il sera de 3 600 CNY. Cette remise de 200 CNY s’applique également aux autres configurations.



Offre spéciale Xiaomi Pad 6 Max

Une fois cela terminé, le modèle 12/256 Go coûtera 4 000 CNY, celui de 12/512 Go coûtera 4 400 CNY et le modèle 16 Go/1 To entièrement chargé vous coûtera 4 800 CNY. À titre de comparaison, le Pad 6 Pro a commencé à 2 700 CNY.



Prix ​​du Xiaomi Pad 6 Max

L’étui clavier et le stylet sont vendus séparément, ils coûtent respectivement 800 CNY et 500 CNY.

Bande intelligente Xiaomi 8 Pro

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro arrive avec un écran plus grand que son prédécesseur – il mesure désormais 1,74″, contre 1,64″. Avec une résolution de 336 x 480px, il est légèrement plus net au démarrage (336ppi contre 326ppi) et est également plus lumineux (600 nits contre 500 nits). Cet écran fonctionne à 60 Hz et est protégé par Gorilla Glass.

Le nouveau groupe Pro pèse quelques grammes de plus à 22,5 g, mais il est plus fin que son prédécesseur à 9,9 mm (contre 11 mm). Il est toujours aussi résistant qu’avant avec un indice de résistance à l’eau de 5 ATM. Le corps du groupe est disponible en noir et argent.

De plus, sa batterie devrait durer un peu plus longtemps, selon Xiaomi, jusqu’à 14 jours (contre jusqu’à 12 jours pour le 7 Pro).

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro est hautement personnalisable avec 100 cadrans et 10 bracelets : 4 en silicone, 2 tressés, 3 en cuir et 1 milanais. Cela peut être acheté séparément, plus dans un instant.













Xiaomi a fabriqué 10 bracelets différents pour le Smart Band 8 Pro

Comme avant, le groupe a un récepteur GPS intégré, vous pouvez donc faire de l’exercice à l’extérieur et laisser votre téléphone à la maison. Les nouveaux capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin (SpO2) sont plus précis pour démarrer. Aussi comme avant, il y a NFC, bien que cela puisse ne pas être disponible sur les unités internationales.

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro avec un bracelet en silicone coûte 400 CNY, c’est 450 CNY si vous voulez un bracelet en cuir à la place. Vous pouvez vous procurer un bracelet en silicone supplémentaire pour 40 CNY, les bracelets tressés et en cuir coûtent 100 CNY chacun. L’option milanaise chic est de 200 CNY.