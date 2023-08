Xiaomi Pad 6 Max 14 et Band 8 Pro seront également lancés le 14 août

Xiaomi organise un grand événement de lancement le 14 août où nous verrons le Mix Fold 3 mais ce ne sera pas le seul nouvel appareil à la keynote. Xiaomi lance également le Pad 6 Max 14 – une tablette Android de 14 pouces ainsi que le Xiaomi Band 8 Pro.











Affiches Xiaomi Pad 6 Max 14 et Band 8 Pro

Xiaomi Pad 6 Pro Max 14 devrait partager le même chipset Snapdragon 8 + Gen 1 et jusqu’à 12 Go de RAM que le Pad 6 Pro mais avec un écran LCD IPS de 14 pouces plus grand avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Quant au Band 8 Pro, Xiaomi n’a partagé aucun détail autre que les affiches teasers qui montrent un design raffiné par rapport au Band 7 Pro de l’année dernière.

