Xiaomi Pad 5 reçoit la mise à jour Android 12 et MIUI 13.1 dans le monde

Les unités Xiaomi Pad 5 des variétés européennes et mondiales sont alignées pour obtenir la mise à jour vers Android 12 – cela commence avec un petit nombre d’utilisateurs et se développera progressivement. Il existe également un moyen manuel de mettre à jour, pour les plus impatients.

Le Pad 5 a été lancé l’année dernière avec Android 11 et MIUI 12.5. La nouvelle mise à jour l’amènera à Android 12 et MIUI 13.1 et comprend également le dernier correctif de sécurité de septembre. Les versions à surveiller sont 13.1.1.0.SKXMIXM si vous avez une unité globale et 13.1.2.0.SKXEUXM pour les ardoises européennes. La version indienne a été lancée cette année et avait MIUI 13 prêt à l’emploi.









Xiaomi Pad 5 : téléchargement de la mise à jour Android 12 • MIUI 13.1

Le journal des modifications est plutôt laconique, il note simplement la nouvelle version d’Android et le correctif de sécurité. MIUI 13 introduit de nouveaux widgets, améliore la sécurité et l’intégration de la maison intelligente, embellit la conception et plus encore. Une mise à jour majeure de la version 13 a été l’introduction d’une branche “MIUI Pad”, spécialement conçue pour les grands écrans.

Soit dit en passant, le Pad 5 n’est que l’un des plus de deux douzaines d’appareils Xiaomi prêts à recevoir MIUI 13 au premier trimestre.

Nous avons un examen du Xiaomi Pad 5 si vous êtes intéressé (mais notez qu’il a été fait avec le logiciel original MIUI 12.5), ainsi qu’une comparaison vidéo avec l’iPad (2021).

Une dernière chose – comme nous l’avons mentionné, il existe un moyen manuel de mettre à jour. Vous pouvez suivre le lien Source pour le téléchargement et les instructions (notez que seule la ROM globale est disponible au téléchargement au moment de la rédaction). L’installation se fait à l’aide de l’application Updater.

La source