Xiaomi ouvre un autre magasin, cette fois en Bulgarie

Peut-être que la Bulgarie est l’un des rares pays d’Europe à ne pas avoir son propre Mi Store, mais ce n’est plus le cas. La société a officiellement dévoilé son premier Mi Store dans la capitale du pays, Sofia.





Mi Store à Sofia, Paradise Center

Nous avons eu la chance de parler à un représentant, qui a déclaré qu’il ne s’agissait que du premier de nombreux magasins Mi dans le pays et qu’il prévoyait d’en ouvrir beaucoup plus. De plus, les Mi Stores officiels en Bulgarie travailleront avec un nouveau distributeur disposant de son propre canal. Ceci, à son tour, signifie que les Mi Stores proposeront des produits que vous ne pouviez pas trouver dans le pays auparavant.

Le représentant de l’entreprise avait beaucoup plus de choses intéressantes à dire sur les plans futurs de l’entreprise, les appareils et a même parlé de la crise de la pénurie de puces et de la façon dont l’entreprise envisage de la gérer. Nous préparons une interview séparée, alors restez à l’écoute pour en savoir plus.