De plus, le Mi 11 Ultra comporterait un écran OLED incurvé de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il peut être livré avec un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau et une batterie de 5000 mAh. Le YouTuber avait ajouté que le téléphone prend en charge la charge filaire 67W, la charge sans fil 67W et la charge inversée 10W. Les haut-parleurs sont dit accordés par Harman Kardon. Semblable au Mi 11, le Mi 11 Ultra peut contenir du Qualcomm Snapdragon 888.

