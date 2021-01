Hier, le gouvernement américain a désigné Xiaomi comme une « société militaire communiste chinoise », la plaçant sur une liste noire, ce qui signifie que les entreprises et les investisseurs américains ne seront pas autorisés à investir dans Xiaomi (et ceux qui l’ont déjà doivent se désinvestir d’ici novembre de cette année).

Ce n’est pas la même « liste noire » qui a détruit la part de marché des smartphones de Huawei dans le monde entier, c’est une interdiction beaucoup plus complexe pour toutes les entreprises américaines, voire les entreprises utilisant la technologie américaine, de faire affaire avec Huawei.

Aujourd’hui, Xiaomi a publié la déclaration suivante à ce sujet:

La société s’est conformée à la loi et a fonctionné conformément aux lois et réglementations pertinentes des juridictions où elle exerce ses activités. L’entreprise réaffirme qu’elle fournit des produits et services à usage civil et commercial. La société confirme qu’elle n’est pas détenue, contrôlée ou affiliée à l’armée chinoise et qu’elle n’est pas une «société militaire communiste chinoise» définie dans la NDAA. La société prendra les mesures appropriées pour protéger les intérêts de la société et de ses actionnaires.

La société examine les conséquences potentielles de cette situation afin de mieux comprendre son impact sur le Groupe. La société fera d’autres annonces le cas échéant.