Xiaomi adore faire connaître ses réalisations techniques et à peine une semaine après le dévoilement de sa technologie de chargement sans fil longue distance Mi Air Charge, la société vient de présenter son premier smartphone à affichage en cascade à quatre courbes.

Comme le montre la vidéo incluse, le concept présente un écran qui s’enroule autour de son corps le long des quatre côtés, seuls les coins métalliques étant toujours visibles lorsqu’ils sont vus de l’avant ou des côtés.

Bien que nous ayons vu des téléphones comme Huawei Mate 30 Pro et Vivo Nex 3 utiliser la même technique de « cascade » à 88 ° sur leurs écrans, et des téléphones comme le P40 Pro de Huawei utiliser un écran à quatre courbes, c’est le premier exemple de téléphone. combinant les deux technologies dans un seul appareil.

Dans le billet de blog officiel de Xiaomi, afin d’obtenir à la fois la courbe et l’enroulement, la société a dû développer ses propres processus de matériaux sur mesure et chauffer le verre sous pression à environ 800 ° C – en utilisant une méthode qui a apparemment nécessité des milliers de tentatives de perfectionnement.

Il y avait aussi le défi de coller ce verre enveloppant au panneau d’affichage lui-même tout en s’assurant que l’écran offre une clarté constante sur ses différentes surfaces.







Avec des pixels recouvrant les bords du téléphone, le concept renonce complètement aux boutons matériels, mais pas seulement, éloigne les grilles, les ports et même le plateau SIM; remplacé par ce que Xiaomi considère comme «des alternatives plus élégantes».

Le concept comprend « des céramiques piézoélectriques ultra-minces, une première technologie acoustique d’affichage à film flexible, des caméras sous-écran de troisième génération, une charge sans fil, des puces eSIM, des capteurs tactiles sensibles à la pression et plus » afin de faire du sport ce qui est vraiment Design monocoque « sans trou » – pas sans rappeler le concept Zero de Meizu de 2019.

Dans la pratique, même avec l’haptique, les boutons virtuels basés sur l’affichage n’ont pas la tactilité inhérente aux touches physiques, ce qui peut nuire à la facilité d’utilisation, de sorte que la viabilité de ce concept faisant son chemin vers une version à part entière de Xiaomi n’est pas garantie.

Xiaomi ne laisse aucun détail sur ce qui semble être un seul capteur de caméra arrière ni aucune information concernant les composants internes du téléphone, ce qui suggère que nous pourrions voir une forme de smartphone influencée par ce concept d’affichage mais qu’il est peu probable de voir un ascenseur direct, conçu pour les consommateurs.

