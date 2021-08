Xiaomi monte sur la liste Global 500 de Fortune (#338), Apple est près du sommet (#6)

Le magazine Fortune a publié son classement Global 500 pour l’année dernière et a noté que 135 entreprises sur la liste sont originaires de Chine continentale – c’est plus que tout autre pays. Parmi ces entreprises se trouve Xiaomi, qui figure sur la liste pour la troisième année consécutive.

Xiaomi a gagné 84 places dans la liste Global 500 de Fortune

L’entreprise a célébré sa 338e position, soit 84 places de plus qu’il y a un an. Selon un rapport de Canalys, Xiaomi a dépassé Apple pour devenir le deuxième plus grand fabricant de smartphones au deuxième trimestre de cette année en termes de ventes. Samsung est toujours en tête, mais la marge se réduit.

Bien sûr, Xiaomi est impliqué dans à peu près toutes les catégories de gadgets, des bracelets intelligents aux téléviseurs intelligents, des scooters électriques aux bouilloires électriques. Le classement de Fortune concerne l’ensemble de l’entreprise, pas seulement son activité mobile. En regardant de plus près La carte de score de Xiaomi, la société a vu ses bénéfices doubler et ses revenus augmenter de 19,6 %.

Les géants de la vente au détail comme Walmart (#1) et Amazon (#3) sont naturellement dans le Top 10. Les positions les plus élevées de la liste comprennent de nombreux constructeurs automobiles et entreprises s’occupant de services pétroliers et financiers. Mais nous allons nous concentrer sur les téléphones – vous pouvez regarder le liste complète des 500 Global si vous êtes curieux de connaître une marque en particulier.



Apple a connu des hauts et des bas au fil des ans

Apple est le premier fabricant de smartphones à la 6e place. Un peu plus bas se trouvent les rivaux Samsung (#15) et la société mère de Google, Alphabet (#21). Hon Hai Precision Industry (alias Foxconn) est le n°22. Les opérateurs américains figurent également en bonne place sur la liste, notamment AT&T (n°26) et Verizon (n°47), Deutsche Telekom (propriétaire de T-Mobile) est n°53, China Mobile n°56. Sony est à la 88e place, mais pas nécessairement pour son activité de smartphones.

