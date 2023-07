Xiaomi Mix Fold3 manquera également une sortie internationale

Le marché pliable peut croître régulièrement, car la plupart des principaux équipementiers de smartphones ont déjà non pas un mais deux combinés pliables. Cependant, cela est principalement vrai pour le marché chinois, alors que les choix des autres pays se limitent principalement à Samsung, Motorola, Huawei et, dans certains cas, Oppo. Malheureusement, les choses ne changeront pas de sitôt.

Selon un pronostiqueur chinois réputé IceUniverse, le prochain Mix Fold 3 de Xioami ne sortira pas de Chine. Comme ses prédécesseurs, le prochain appareil pliable de Xiaomi aura à nouveau une exposition limitée. Et bien que le rapport ne révèle pas grand-chose sur le Mix Fold 3 lui-même, il laisse entendre que le téléphone sera compétitif et intégrera les dernières technologies.

Une rumeur suggère que nous verrons une caméra selfie UD, une charge sans fil de 50 W, tandis qu’une précédente pointe vers l’indice IP pour la protection contre l’eau et la poussière et une caméra téléobjectif périscope – une caractéristique rare parmi les pliables.

Le Mix Fold 2 de l’année dernière s’est avéré être un pliable assez solide, malgré certaines de ses lacunes. Et le vivo X Fold2 de cette année est sans conteste l’un des meilleurs pliables du marché, ce qui donne à la série Galaxy Fold de Samsung une course pour son argent. Mais tout comme le Xiaomi Mix Fold 2, il n’est disponible qu’en Chine. Dommage que nous ne puissions pas avoir certaines des plus belles choses sur les marchés occidentaux.

Source