Xiaomi Mix Fold 3 passe par Geekbench avec Snapdragon 8 Gen 2 overclocké

Xiaomi dévoile officiellement le Mix Fold 3 le lundi 14 août lors d’un événement spécial en Chine. Avant cela, un prototype de l’appareil a été repéré dans la base de données en ligne Geekbench, où il est arrivé avec une version overclockée du processeur du Snapdragon 8 Gen 2. Le cœur Prime monte jusqu’à 3,36 GHz, ce qui est exactement aussi élevé que celui pris dans le « Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy » qui était jusqu’à présent exclusif à Samsung. Eh bien, plus maintenant, semble-t-il.

Le prototype Mix Fold 3 a réussi un score monocœur de 2 071 et un score multicœur de 5 419 comme vous pouvez le voir. L’appareil en question fonctionnait sans surprise sous Android 13 et disposait de 16 Go de RAM. Des versions avec différentes quantités de mémoire peuvent être proposées.

Selon les fuites et rumeurs précédentes, le Mix Fold 3 aura un écran intérieur de 8,02″ avec une résolution « 2K » et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un écran extérieur FHD+ de 6,5 pouces également avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra selfie sous-écran sur l’écran intérieur et une batterie de 4 800 mAh avec prise en charge de la charge filaire 67 W et sans fil 50 W.

À l’arrière se trouvera un système à quatre caméras, avec un vivaneau principal de 50 MP, un téléobjectif, un ultra large et un zoom périscope. Le Mix Fold 3 sera le pliable horizontal le plus fin à ce jour.

