Xiaomi Mix Fold 3 fait ses débuts avec une charnière raffinée, un objectif périscope et une puce SD 8 Gen 2

L’année dernière, Xiaomi a lancé le téléphone pliable le plus fin au monde avec le Mix Fold 2 et un an plus tard, Xiaomi propose le Mix Fold 3 comme une suite digne avec des mises à niveau à tous les niveaux.

À commencer par le profil, Mix Fold 3 est encore plus mince que son prédécesseur, mesurant seulement 5,26 mm à l’état déplié et 10,89 mm une fois plié. Les ingénieurs de Xiaomi ont conçu une nouvelle carte mère empilée verticalement qui a permis de réduire la taille du téléphone.

Xiaomi a également développé une toute nouvelle charnière propriétaire composée de 198 composants et occupant 17 % d’espace interne en moins. La nouvelle charnière est livrée avec un rétrécissement à 3 éléments et 14 micro-charnières qui se rangent dans l’écran pliant principal pour une durabilité améliorée et un mécanisme de rotation en acier carbone-céramique. La nouvelle charnière de Mix Fold 3 prend également en charge une ouverture de survol de 45° à 135° qui vous permet de soutenir le téléphone comme un mini ordinateur portable.









Charnière Mix Fold 3

Mix Fold 3 possède deux écrans OLED E6. Le panneau principal LTPO de 8,03 pouces offre une résolution de 1 960 x 2 160 pixels et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Le panneau est doté de verre ultra fin (UTG) et prend en charge HDR10+ et Dolby Vision. L’écran OLED LTPO extérieur de 6,56 pouces est recouvert de Gorilla Glass Victus 2 et offre une luminosité maximale de 2 560 nits en mode automatique.









Affichages Mix Fold 3

Passant aux caméras, Xiaomi a équipé le Mix Fold 3 d’un système à quatre caméras avec optique Leica. Il y a une caméra principale Sony IMX800 50MP (équivalent 23 mm) avec OIS ainsi qu’un module ultra large 12MP (équivalent 15 mm). Les prises de vue au zoom sont gérées par un téléobjectif 10MP (75 mm) avec zoom 3x et un module périscope 10MP (115 mm) qui apporte un zoom optique jusqu’à 5x. Les deux modules téléobjectifs disposent d’OIS.

Sous le capot, Mix Fold 3 dispose d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Mix Fold 3 gagne une plus grande batterie de 4 800 mAh avec la même charge filaire de 67 W que Mix Fold 2 mais avec une charge sans fil supplémentaire de 50 W. Le côté logiciel est couvert par MIUI 14 basé sur Android 13.

Xiaomi Mix Fold 3 est disponible en versions arrière en verre et en fibre composite, les prix étant les mêmes quel que soit le choix du matériau.

RAM/stockage Prix en USD (converti)

12/256 Go 8 999 yuans 1 240 $

16/512 Go 9 999 CNY 1 377 $

16 Go/1 To 10 999 CNY 1 515 $





Les précommandes en Chine sont ouvertes à partir d’aujourd’hui tandis que les ventes officielles devraient commencer le 16 août. Xiaomi n’a mentionné aucun détail de disponibilité pour les marchés internationaux.











iaomi Mix Fold 3 en versions fibre composite et dos en verre