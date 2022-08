Xiaomi Mix Fold 2 pour examen

Le Xiaomi Mix Fold 2 a atterri au siège et nous avons un déballage pour vous. Il est livré avec un étui pour le panneau de verre arrière, avec une béquille réglable, un dongle USB-C vers 3,5 mm, un chargeur 67 W et un câble.

Le Xiaomi Mix Fold 2 fait partie des pliables les plus fins du marché. Il mesure 5,4 mm lorsqu’il est déplié et 11,2 mm lorsqu’il est plié. Comparez cela aux 6,3 mm / 15,8 mm du Galaxy Z Fold4, et le téléphone Xiaomi est aussi fin que l’air.

Il y a beaucoup à dire sur le Mix Fold 2 par rapport au Galaxy Z Fold4. Le Xiaomi pliable a un écran extérieur conventionnel avec un aspect 21: 9, ce qui est bien meilleur que l’écran de couverture 23: 9 amélioré du Galaxy Z Fold4, mais toujours trop grand. Cela signifie que l’utilisation du Xiaomi Mix Fold 2 lorsqu’il est fermé est presque aussi naturelle que l’utilisation de n’importe quel téléphone à dalle. L’écran extérieur est également plus grand à 6,56 pouces par rapport à l’écran de 6,2 pouces du Fold4.

Dépliez la paire et le Xiaomi Mix Fold 2 a un autre avantage évident en termes de taille d’écran. Son écran intérieur s’étend sur 8,02 pouces, soit 206 cm2 de surface totale, tandis que l’écran pliable du Galaxy Z Fold4 mesure 7,6 pouces ou 183,2 cm2.

Si vous aimez les grands écrans, le Xiaomi Mix Fold 2 a un net avantage de taille sur le Galaxy Z Fold4. Ce qui rend encore plus impressionnant le fait que le téléphone Xiaomi soit 1 gramme plus léger et globalement plus fin que le Samsung pliable.











Samsung Galaxy Z Fold4 et Xiaomi Mix Fold 2

Samsung a ses propres avantages. Le multitâche sur le Galaxy Z Fold4 est beaucoup plus avancé – il est plus facile d’ouvrir une application en mode écran partagé et vous pouvez avoir plusieurs instances de votre application de navigateur, ce que le Xiaomi Mix Fold 2 ne peut pas faire. C’est en partie grâce au Galaxy exécutant Android 12L, qui est optimisé pour les téléphones pliables, et au Xiaomi qui s’en tient à Android 12 standard.

Le Galaxy dispose également d’un certificat de résistance à l’eau IPX8 et d’un support pour le S Pen. Enfin, le Galaxy Z Fold4 peut être précommandé dans le monde entier, tandis que le Mix Fold 2 reste exclusif à la Chine.

En dehors des écrans, le Xiaomi Mix Fold 2 continue avec ses spécifications impressionnantes. Les performances sont à la hauteur grâce au dernier Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de RAM. Côté appareil photo, il y a un appareil photo principal Sony IMX766 de 50MP 1/1,56″ de marque Leica. Le dos abrite également un appareil photo ultra large 13MP et un module téléobjectif 8MP avec zoom optique 2x.

Le Xiaomi Mix Fold 2 dispose également d’une batterie décente de 4 500 mAh avec une charge impressionnante de 67 W.











Xiaomi Mix Fold 2

Il y a beaucoup à dévoiler avec le Xiaomi Mix Fold 2, si vous pardonnez le jeu de mots. Nous allons nous y atteler.