Xiaomi Mix Fold 2 Date de sortie, prix et rumeurs de spécifications

Xiaomi a sorti son premier smartphone pliable, le Mi Mix Fold, en avril 2021. Maintenant, avec le balisage de l’année, il semble que la société chinoise soit en train de mettre la touche finale au difficile deuxième album : le Mix Fold 2.

Voici toutes les dernières nouvelles et rumeurs concernant le futur appareil.

Quand sortira le Xiaomi Mix Fold 2 ?

Il n’y a pas de date de sortie officielle au moment de la rédaction, et évidemment le calendrier annuel n’était pas vrai car nous n’avons pas vu le Mix Fold 2 en avril 2022. Des rapports de GizmoChina ont déclaré que Xiaomi avait l’intention d’annoncer le nouvel appareil avant la fin du deuxième trimestre 2022, ce qui ne s’est pas produit non plus – donc pour l’instant, tous les paris sont ouverts.

L’appareil est déjà apparu dans une liste de l’organisme de certification chinois 3C, ce qui ne se produit normalement que peu de temps avant l’annonce d’un téléphone, il semble donc probable que nous en saurons plus bientôt.

Que le modèle arrive en dehors de l’Asie reste incertain, le premier pliable Xiaomi n’arrivant jamais dans les magasins en dehors de la Chine.

Combien coûtera le Xiaomi Mix Fold 2 ?

Nous n’avons vu aucun détail précis sur le prix du Mix Fold 2. Nous devons donc examiner le modèle précédent pour voir le type de chiffres approximatifs auxquels vous pouvez vous attendre lorsqu’il arrivera. Voici comment les différentes configurations du Xiaomi Mix Fold ont été tarifées :

Xiaomi Mix Fold (12 Go/256 Go) – 9 999 CNY¥ (environ 1 110 £/1 300 €/1 520 $ US).

Xiaomi Mix Fold (12 Go/512 Go) – 10 999 CNY¥ (environ 1 220 £/1 425 €/1 675 $),

Xiaomi Mix Fold (16 Go/512B) Édition Céramique – 12 999 CNY¥ (environ 1 440 £/1 685 €/1 980 $)

Avec la hausse actuelle des prix dans de nombreux domaines de la société, mélangée aux perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement dues à Covid, à la pénurie mondiale de puces et à la guerre en Ukraine, nous ne voyons pas beaucoup de baisse de prix venir avec le Mix Plier 2.

Quelles spécifications et fonctionnalités verrons-nous dans le Xiaomi Mix Fold 2 ?

Xiaomi semble mettre à niveau l’affichage du Mix Fold 2, selon un rapport de GSMArena. Le nouveau modèle comportera un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et le rapport d’aspect changera pour correspondre à celui du Honor Magic V, qui dispose d’un écran OLED 21: 9, 6,45 pouces à l’extérieur, avec un écran OLED 10,3: 9, 7,9 pouces interne affichage.

GizmoChina indique que l’écran interne sera un panneau LTPO de 8,1 pouces, fonctionnant à 2K avec prise en charge de taux de rafraîchissement variables, tandis que GizChina signale qu’il y aura un nouveau mécanisme de charnière amélioré qui rendra l’ensemble de l’appareil plus léger et plus fin que le précédent. maquette. Une ouverture perforée pour la caméra interne est une autre possibilité, Xiaomi évitant l’utilisation d’un objectif sous-écran cette fois-ci.

La plupart des rumeurs semblent convenir que le Mix Fold 2 sera alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui signifie qu’il disposera de nombreuses performances rapides.

Une liste de certification chinoise TENAA suggère également qu’il sera livré avec 12 Go de RAM et 512 Go ou 1 To de stockage, tandis que la certification 3C révèle la prise en charge de vitesses de charge de 67 W.

Mis à part ces points, nous avons vu peu de rumeurs fortes, il se pourrait donc que les améliorations susmentionnées ajoutées au complément de spécifications existant du Xiaomi Mix Fold original pourraient être ce que nous verrons lors de son lancement plus tard cette année. .

Pour plus d’appareils haut de gamme qui se disputent actuellement votre argent, consultez nos guides des meilleurs smartphones et des meilleurs téléphones chinois.