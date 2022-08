Xiaomi Mix Fold 2 confirmé pour le lancement le 11 août, Buds 4 Pro et Pad 5 Pro 12,4 pouces suivront

Pronostiqueur fiable Univers de glace a récemment affirmé que le Xiaomi Mix Fold 2 serait lancé le 11 août, et le pronostiqueur a donné raison depuis que Xiaomi s’est adressé à Weibo pour confirmer le dévoilement du Mix Fold 2 le 11 août.

En plus du Mix Fold 2, Xiaomi présentera également les écouteurs Buds 4 Pro TWS et la tablette Pad 5 Pro 12,4″ jeudi lors du même événement, qui débutera à 19 heures, heure locale en Chine.

Le Pad 5 Pro 12,4″ est différent du Pad 5 Pro lancé l’année dernière. Le premier contient un écran plus grand (12,4″ contre 11″) et dispose d’un îlot de caméra à l’arrière avec un design différent. Son appareil photo principal utilise un 50MP capteur, et il n’est pas clair s’il s’agit du même que celui trouvé sur la variante 5G du Pad 5 Pro (le modèle Wi-Fi arbore un appareil photo principal de 13MP).









Xiaomi Buds 4 Pro et Pad 5 Pro 12.4″ arrivent également le 11 août

Xiaomi n’a pas encore détaillé les fiches techniques de ces produits, mais avec l’événement à seulement deux jours, il n’y a pas beaucoup d’attente pour tout savoir à leur sujet.

La source (en chinois) | Passant par