Xiaomi Mix Fold 2 annoncé avec un design élégant et une optique Leica

Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a tenu son discours annuel plus tôt où il a annoncé le deuxième téléphone pliable de la société – le Mix Fold 2. Xiaomi n’a pas encore commenté sa disponibilité en dehors de la Chine, mais le Mix Fold 2 a l’air très impressionnant.

Mix Fold 2 est l’un des téléphones pliables les plus fins à ce jour, mesurant seulement 5,4 mm déplié et 11,2 mm dans son état fermé, y compris la bosse de l’appareil photo. Pour le contexte, le Galaxy Z Fold4 mesure 6,3 mm déplié et 15,8 plié.









Xiaomi Mix Fold 2 est un élégant pliable

Mix Fold 2 pèse 262 grammes et dispose d’une charnière raffinée développée par Xiaomi qui combine des plaques en alliage et en fibre de carbone avec une structure centrale encastrée et une conception de couche compacte.

Il y a un écran de couverture AMOLED de 6,56 pouces à l’avant avec un rapport d’aspect de 21: 9 qui est plus proche de ce que vous trouveriez sur un smartphone à dalle ordinaire et cela signifie que la frappe devrait être moins à l’étroit. Il se rafraîchit toujours à 120 Hz et est protégé par Gorilla Glass Victus. Xiaomi a également ajouté une caméra selfie 20MP logée dans un trou de perforation.

Le principal OLED LTPO2 de 8 pouces présente une résolution de 1914 x 2160 px et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Il s’agit d’un écran OLED Eco2 qui supprime la couche polarisante et pour une meilleure transparence d’affichage tout en offrant une consommation d’énergie réduite. L’écran principal est certifié HDR10+ et Dolby Vision et embarque le verre Schott UTG pour une durabilité accrue. La luminosité maximale est évaluée à 1 300 nits.

Le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm est à la barre, associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Mix Fold 2 est le deuxième téléphone à bénéficier du partenariat de Xiaomi avec Leica et il reçoit un capteur principal Sony IMX766 de 50MP avec optique OIS et Leica. Comme le Xiaomi 12S Ultra, Mix Fold 2 obtient des styles photographiques Leica Authentic et Vibrant ainsi qu’une poignée de filtres Leica. Le dos abrite également un appareil photo ultra-large 13MP et un module téléobjectif 8MP avec zoom optique 2x.

Mix Fold 2 contient une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire rapide de 67 W et démarre MIUI Fold 13 sur Android 12.







Spécifications clés de Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 2 est disponible dans les couleurs or et noir. Le prix commence à 8 999 CNY (1 340 $) pour le modèle 12/256 Go et monte à 11 999 CNY (1 780 $) pour la version 12 Go de RAM et 1 To de stockage. Les précommandes en Chine sont déjà en ligne alors que les ventes officielles commencent le 16 août. Xiaomi n’a partagé aucun détail sur la disponibilité mondiale à ce stade.