Xiaomi Mi Watch Revolve Active arrive en Inde le 22 juin

Xiaomi se prépare à amener son Mi 11 Lite en Inde le 22 juin et il semble que le téléphone milieu de gamme sera rejoint par une smartwatch surnommée Mi Watch Revolve Active. Le prochain portable est apparu dans une liste d’Amazon India (depuis supprimée) qui a confirmé qu’il contient un suivi SpO2 et un visage arrondi.





Bannière Mi Watch Revolve Active sur Amazon Inde

À en juger par son nom, la nouvelle Mi Watch devrait succéder à la Mi Watch Revolve de l’année dernière. Le Revolve contient un écran AMOLED de 1,39 pouce, une autonomie nominale de 14 jours, un GPS intégré et un indice de résistance à l’eau de 5 ATM. Nous devrions nous attendre à des spécifications similaires de la part du Revolve Active et peut-être à plus de modes d’entraînement et d’options de suivi d’activité.

