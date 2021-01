Xiaomi pourrait bientôt lancer sa Mi Watch Lite en Inde, si l’on en croit une découverte récente. La Mi Watch Lite aurait reçu sa certification du Bureau of Indian Standards (BIS), selon un pronostiqueur. La smartwatch Xiaomi a été lancée sur les marchés mondiaux le mois dernier et semble maintenant se diriger vers l’Inde. La liste BIS montre la Mi Watch Lite répertoriée comme un appareil Redmi, indiquant que la smartwatch peut être lancée sous la marque Redmi.

La liste BIS a été repérée par le célèbre Tipster Mukul Sharma, qui s’appelle @stufflistings sur Twitter. La liste montre la Mi Watch Lite portant le numéro de modèle REDMIWT02 et n’indique rien d’autre sur la smartwatch en dehors du numéro de modèle. La Mi Watch Lite, lancée le mois dernier dans d’autres régions, est livrée avec 11 modes d’entraînement et offrirait jusqu’à neuf jours d’autonomie. Il dispose d’un écran LCD carré de 1,4 pouces et d’une résistance de 5 ATM qui lui permet de fonctionner dans jusqu’à 50 mètres d’eau. La Mi Watch Lite a une batterie 230mAh qui prend environ deux heures pour se recharger complètement. Il a une autonomie allant jusqu’à neuf jours et jusqu’à 10 heures en mode sport GPS continu. La Mi Watch Lite dispose également de plus de 120 options de cadrans de montre et peut fonctionner à la fois sur Android et iOS en téléchargeant l’application prise en charge. D’autres capteurs incluent la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil et proposent également des exercices de respiration guidés.

La Mi Watch Lite est une version rebaptisée de la Redmi Watch, qui a été lancée en Chine en novembre 2020 au prix de 299 CNY (environ 3400 Rs). On s’attend à ce que le prix de la Mi Watch Lite soit à peu près au même niveau en Inde.