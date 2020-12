Xiaomi a actualisé sa gamme de téléviseurs intelligents Mi en Inde avec le lancement de Mi QLED TV 4K. Comme son nom l’indique, le dernier téléviseur intelligent Xiaomi est livré avec un écran QLED avec une résolution 4K et fonctionne sur le dernier système d’exploitation Android TV avec Xiaomi PatchWall en plus. Les autres caractéristiques notables du Mi QLED TV 4K incluent une configuration à six haut-parleurs offrant une sortie audio totale de 30 W, un Chromecast intégré, une connexion Wi-Fi ainsi qu’une prise en charge Ethernet. Il s’agit du premier téléviseur QLED de Xiaomi en Inde, et la société dispose actuellement de nombreux modèles de téléviseurs intelligents avec panneau LED dans le pays.

Le Mi QLED TV 4K est livré avec un écran de 55 pouces au prix de 54 999 Rs. Sa vente en Inde débutera le 21 décembre, à 12 h 00 IST, via Flipkart, Mi.com, les magasins Mi Home et d’autres magasins de détail dont Vijay Sales. Le téléviseur intelligent est disponible dans une seule finition de couleur noire, et la société (y compris Flipkart) n’a pas encore divulgué ses offres de vente. Avec le lancement du Mi QLED TV 4K, Xiaomi espère rivaliser avec des marques telles que OnePlus, Samsung, TCL et LG qui proposent QLED en Inde sous le support Rs 60000. La société affirme avoir vendu plus de 5 millions d’unités de téléviseurs Mi en Inde au cours des deux dernières années.

En ce qui concerne la conception, le Mi QLED TV 4K comprend un écran QLED de 55 pouces avec des cadres minces et un cadre en alliage d’aluminium. L’écran a une résolution d’écran de 3 840 x 2 160 pixels avec un rapport écran / corps de 96%. Comme mentionné, il est livré avec un panneau QLED au lieu du panneau LED ordinaire, ce qui signifie qu’il utilise un filtre à points quantiques entre le rétroéclairage LED et la couche LCD, ce qui aide à produire de meilleures couleurs et à fournir plus de luminosité. C’est également l’un des premiers modèles de téléviseurs intelligents à exécuter Android TV 10 avec le skin PatchWall sur le dessus avec prise en charge de divers formats HDR, notamment HLG, HDR10, HDR10 + et Dolby Vision. Sous le capot, il contient en outre le processeur quad-core MediaTek A55 avec GPU Mali G52, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré.

En ce qui concerne le département audio, la configuration audio du Mi QLED TV 4K comprend quatre pilotes à gamme complète et deux tweeters pour fournir un son total de 30 W. Le téléviseur dispose d’un Chromecast intégré, ainsi que d’une fonction de réveil rapide qui a été récemment vue sur Mi TV 4A Horizon Edition. Les autres caractéristiques notables incluent trois ports HDMI et deux ports USB, Bluetooth v5, Ethernet, une prise audio 3,5 mm et une connexion Wi-Fi bi-bande. Le Mi PatchWall prend également en charge la plate-forme de streaming Lionsgate Play nouvellement lancée avec plus de 25 partenaires de contenu.