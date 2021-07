Xiaomi Mi Pad 5 Pro devrait utiliser un Snapdragon 870, modèle vanille pour obtenir le S860

Xiaomi devrait introduire une nouvelle tablette premium plus tard ce mois-ci. Jusqu’à présent, les rumeurs l’ont surnommé le « Xiaomi Mi Pad 5 » et bien que nous n’ayons pas encore de confirmation officielle pour ce nom, les certifications qu’il a reçues et les informations provenant de fuiteurs révèlent quelques détails à ce sujet.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro (M2105K81C) apparaît sur MIIT

Ce modèle, M2105K81C, est le modèle Pro haut de gamme avec connectivité 5G, qui sera alimenté par un chipset Snapdragon 870. Il y aura également un modèle Wi-Fi uniquement avec un Snapdragon 860, selon Station de discussion numérique. Des rumeurs précédentes affirmaient qu’un Dimensity 1200 serait utilisé à la place sur le modèle vanille.

Le Mi Pad 5 Pro aura un écran de 11 pouces (LCD probablement, bien que nous ayons également entendu «OLED») avec une résolution de 2 560 x 1 600 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il prendra également en charge un stylet capable de détecter 4 096 niveaux de pression.



Xiaomi Mi Pad 5, image de XiaomiPlanète

Hier, nous avons vu l’étui spécial pour clavier qui peut soutenir la tablette comme un ordinateur portable et dispose également d’un emplacement pour ranger un stylet assez grand. La tablette a une batterie de 8 520 mAh.

