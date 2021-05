Xiaomi Mi Pad 5 certifié avec une batterie de 8520 mAh

Xiaomi devrait lancer la série de tablettes Mi Pad 5. Ils sont censés être une concurrence directe avec les iPad Pro, la série Galaxy Tab et les appareils Huawei Mate Pad Pro. L’une des ardoises a maintenant été certifiée à 3C avec une double batterie de 4260 mAh, ce qui signifie que la charge totale est de 8520 mAh.

Image de XiaomiPlanet

Les rumeurs suggèrent que deux appareils arrivent: le Mi Pad 5 vanilla et un Mi Pad 5 Pro plus puissant. La variante Pro aura un écran LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz, une technologie de stylet actif In-Cell et un rapport hauteur / largeur WQXGA avec une résolution de 2560 x 1600.

Les rendus suggèrent également trois caméras dans une configuration, similaire au smartphone Mi 11, bien que cela soulève une question valable qui, dans son esprit, achèterait un ordinateur portable pour ses capacités de caméra, en particulier lorsque vous pouvez obtenir un smartphone approprié.

Passant par (en chinois)