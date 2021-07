Xiaomi Mi Pad 5 certifié avec charge rapide 67W, Mi Mix 4 avec 120W, Mi CC 1 1 avec 33W

Le 3C a certifié plusieurs appareils Xiaomi à venir et a révélé leurs caractéristiques de charge au cours du processus. Parmi eux se trouvent les M2105K81AC et M2105K81C, deux variantes du Xiaomi Mi Pad 5.

Cette dernière version dispose d’une connectivité 5G, ce qui en fera la première tablette 5G de Xiaomi. Et il prend en charge la charge filaire rapide de 67 W, le meilleur de toutes les tablettes Xiaomi à ce jour. Il existe un troisième modèle, le 21051182C, qui culmine à 33 W (un modèle Lite ?).

Pendant ce temps, des rendus et des spécifications non confirmés pour la tablette ont également fait surface. Le Xiaomi Mi Pad 5 serait alimenté par le chipset Snapdragon 870, comportera un écran 11″ 120 Hz (résolution 1080p+), un appareil photo principal de 48 MP et prendra en charge une charge rapide de 67 W.

Plus tard, il y aura une version Snapdragon 860 avec un appareil photo de 12 MP, poursuit la rumeur. Vraisemblablement, il s’agit de la version Lite avec une charge de 33 W (bien que la rumeur ne prétende que 22,5 W).

Il y a plus : le Mi Mix 4 (2106118C) a été certifié avec une charge rapide de 120 W, le Mi 11 CC 11 (2107119DC) avec 33 W. Ces deux téléphones, ainsi que la tablette Mi Pad 5, devraient être dévoilés en août.

