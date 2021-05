Xiaomi Mi Pad 5 arriverait en juillet

Plus tôt dans la journée, l’une des variantes du Mi Pad 5 de Xiaomi a été certifiée avec une capacité de batterie de 8520 mAh. Un autre rapport sur la même gamme de tablettes réduit une fenêtre de temps possible où Xiaomi pourrait prévoir de lancer les tablettes en juillet.

Dans un article récent sur Weibo, les fans de la marque ont reçu des réponses de Wang Teng Thomas, directeur produit de Redmi. Dans les réponses, Thomas confirme que le lancement du Mi Pad 5 n’est pas prévu ce mois-ci, mais plutôt à un moment donné au cours du second semestre. Cela suggère que la gamme Mi Pad 5 pourrait ne pas arriver avant juillet.

La gamme Mi Pad de Xiaomi était en concurrence avec l’iPad d’Apple, la Galaxy Tab de Samsung et le MediaPad de Huawei. Les rumeurs suggèrent que Xiaomi pourrait publier un Mi Pad 5 et un Mi Pad 5 Pro haut de gamme, mais des spéculations ont suggéré qu’un troisième modèle pourrait être possible. La variante Pro aurait un écran LCD 2K capable d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Image de XiaomiPlanet

Les rendus précédemment divulgués montraient une configuration à trois caméras comme celle du Xiaomi MI 11. D’autres rumeurs suggèrent que le Mi Pad 5 pourrait être alimenté par le Snapdragon 870 tandis que le Pro pourrait être livré avec le MediaTek Dimensity 1200.

