Xiaomi Mi Notebook Pro X sera dévoilé le 30 juin avec un processeur 45W

Xiaomi est sur le point de lancer son nouvel ordinateur portable phare baptisé Mi Notebook Pro X. L’ordinateur portable sera dévoilé en Chine le 30 juin, selon les publications officielles de la société sur Weibo.

Les deux teasers n’entrent pas dans les détails mais mentionnent un châssis mince et portable couplé au matériel de dernière génération de Nvidia et Intel. Nous parlons des processeurs Intel H35 de 11e génération fonctionnant à 45 W et du tout nouveau GPU RTX 3050Ti de Nvidia.





Les affiches teaser des publications Weibo de Xiaomi

Nous en saurons bientôt plus sur le produit et nous espérons entendre quelque chose sur la disponibilité internationale lors de l’événement chinois.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)