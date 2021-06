Xiaomi Mi Notebook Pro X fait ses débuts avec un écran OLED 3.5K, un processeur Intel 35W

Xiaomi a annoncé sa dernière offre d’ordinateurs portables premium, le Mi Notebook X Pro en Chine et il contient des spécifications impressionnantes. En plus du matériel de dernière génération d’Intel et de Nvidia, l’appareil affiche également un écran OLED de 15,6 pouces 3,5K (3456 x 2160px) avec une luminosité maximale de 600 nits, offre une protection Gorilla Glass et une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3. .

L’écran est entouré de fins cadres minces de 4,03 mm et Xiaomi affirme qu’il atteint un rapport écran/corps de 91 %. À l’intérieur, vous obtenez des processeurs Intel Core i7 ou Core i5 de 11e génération. Les configurations vont jusqu’au Core i7-11370H, qui est une puissante puce quadricœur de 35 W (8 threads) basée sur le nœud SuperFin de 10 nm.







Mi Notebook X Pro

Pour les tâches graphiques intensives, les configurations vont jusqu’à Nvidia RTX 3050 Ti avec 4 Go de VRAM GDDR6. L’ordinateur portable peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 1 To de SSD PCIe NVMe.

Le clavier est rétroéclairé avec une course des touches de 1,5 mm et l’ensemble de l’ordinateur portable pèse 1,9 kg mais parvient à maintenir l’épaisseur jusqu’à 18,47 mm dans son point le plus épais.

Deux haut-parleurs stéréo 2W accordés par Harmon Kardon avec DTS Audio relient l’ensemble de l’expérience multimédia. Et enfin, vous obtenez une généreuse batterie de 80 Wh prenant en charge une charge rapide de 130 W via le connecteur USB-C (50% en seulement 25 minutes).

Xiaomi Mi Notebook Pro X est actuellement disponible uniquement en gris sidéral et il commence à 7 999 CNY (1 240 $) pour la version Core i5/16 Go RAM/512 Go SSD. Les unités plus robustes Core i7/32 Go RAM/1 To SSD coûtent 9 999 CNY (1 550 $). Il est déjà disponible à la commande mais sera mis en vente le 9 juillet en Chine. Pour l’instant, aucun projet de disponibilité internationale n’a été divulgué.

La source (en chinois)