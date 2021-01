Xiaomi India actualise sa gamme Mi Notebook avec le lancement de l’ordinateur portable Mi Notebook 14 (IC) livré avec le processeur Intel Core i5 de 10e génération. Bien que le nouvel appareil soit similaire au Mi Notebook 14 original qui a été lancé en juin de l’année dernière, le dernier modèle contient une webcam pour les appels vidéo HD, pour suivre les tendances dues à la pandémie COVID-19. Actuellement, la société de technologie chinoise fournit au Mi Notebook 14 Horizon le processeur Intel Core i7 de 10e génération et le Mi Notebook 14 E-Learning Edition avec le processeur Intel Core i3 de 10e génération en Inde. Le dernier ordinateur portable est conçu pour les personnes qui recherchent un nouvel ordinateur portable abordable mais productif pour gérer les scénarios quotidiens de travail à domicile.

Le prix du Mi Notebook 14 (IC) en Inde commence à Rs 43999 pour le stockage de base 8 Go de RAM + 256 Go SSD, tandis que l’option 8 Go de RAM + 512 Go SSD coûte 46999. Il est disponible à l’achat via le site Web de Xiaomi India dans la finition de couleur argentée, et les clients peuvent bénéficier d’une réduction de 10% avec les cartes Axis Bank. De plus, Xiaomi fournit également un haut-parleur intelligent Mi Wi-Fi d’une valeur de 1999 Rs avec l’ordinateur portable sur son site Web. Les clients peuvent également l’acheter via Amazon India, Flipkart et d’autres partenaires de vente au détail.

Le Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) ressemble assez au Mi Notebook 14 d’origine en termes de design, à l’exception de la présence de la webcam. Le nouvel ordinateur portable dispose d’un écran antireflet Full HD de 14 pouces (1 920 x 1 080 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 16: 9, un rapport écran / corps de 81,2% et un angle de vision large de 178 degrés. Sous le capot, il emballe le processeur quadricœur Intel Core i5-10210U accompagné du processeur Intel UHD Graphics 620 et de 8 Go de RAM. Les clients peuvent également choisir le modèle avec le GPU discret Nvidia GeForce MX250. Il est également livré avec jusqu’à 512 Go de stockage SSD.

Il fonctionne sur Windows 10 Home Edition hors de la boîte. Les autres caractéristiques notables du Mi Notebook 14 (IC) incluent deux ports USB Type-A, un port USB 2.0, un port HDMI, un combo micro / prise audio et une prise CC. Il prend en charge Bluetooth v5 et Wi-Fi ac, pour la connectivité. L’ordinateur portable comprend une batterie de 46 Wh qui est censée offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie. La société affirme que le Mi Notebook 14 (IC) peut atteindre une charge de 50% en un peu plus de 35 minutes, avec le chargeur rapide de 65 W.