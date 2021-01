La gamme Mi Note de Xiaomi a vu apparaître quelques modèles en 2020, et des rumeurs suggèrent maintenant qu’un nouveau combiné pourrait bientôt arriver en 2021. Nous arrondissons tout ce que nous savons à ce jour sur le Xiaomi Mi Note 11.

Le Mi Note 10 a été dévoilé lors d’un événement en Espagne en novembre 2019 et finalement lancé au Royaume-Uni le 25 février 2020. Cela a été suivi quelques mois plus tard par le Mi Note 10 Lite, qui présentait bon nombre des mêmes spécifications mais à un Prix ​​inférieur.

Xiaomi annonce généralement de nouveaux téléphones au Mobile World Congress en février, mais l’événement 2021 a été repoussé jusqu’en juin en raison des diverses perturbations à travers le monde causées par le coronavirus.

Ainsi, il se peut que Xiaomi choisisse d’organiser son propre événement dans le créneau horaire normal ou attend le MWC en été. Pour le moment, il n’y a aucune information sur la date d’arrivée du Mi Note 11.

Les clients américains continueront à devoir importer les combinés d’AliExpress ou de Gearbest, car il ne reste aucun moyen direct d’acheter des smartphones Xiaomi en Amérique du Nord. Les récentes mesures prises par le gouvernement américain pour interdire Xiaomi et la classer comme une « société militaire communiste chinoise » montrent que cette situation n’a aucun signe de changement dans un avenir immédiat.

Combien coûtera le Xiaomi Mi Note 11?

Xiaomi a bâti sa réputation sur la fourniture de produits de qualité à des prix très abordables. Cela était vrai avec le Xiaomi Mi Note 10, qui coûtait 459 £ pour le 128 Go et 549 £ pour la version 256 Go lors de son lancement.

Curieusement, vous ne pouvez plus acheter le Mi Note 10 sur le Xiaomi Mi Store, le Mi Note 10 Lite moins cher (299 £) étant le seul disponible. Cela pourrait-il signifier que l’entreprise a épuisé ses stocks en prévision de la sortie du nouveau modèle?

Encore une fois, il n’y a pas de confirmation de Xiaomi sur ses intentions actuelles, mais nous espérons que le Mi Note 11 conservera le prix de son prédécesseur.

À quelles fonctionnalités devons-nous nous attendre dans le Xiaomi Mi Note 11?

Bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel sur le Mi Note 11, un tweet de Le technicien qui a un bilan décent avec des fuites montre le Mi Note 11, aux côtés du Mi Mix 4, dans un extrait de code pour le prochain système d’exploitation MIUI 13 qui fonctionne sur les appareils Xiaomi.

Xiaomi Mi MIX 4 et Mi Note 11 repérés sur le code source HTML de https://t.co/cJ0k4vuM4Q Source: vue-source: https: //t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3 – the_tech_guy (@_the_tech_guy)

11 janvier 2021

Il y a très peu de rumeurs sur les fonctionnalités ou spécifications que Xiaomi inclura avec le Mi Note 11. Le modèle précédent se vantait d’un Qualcomm Snapdragon 730G, qui est un processeur de niveau intermédiaire qui alimentait également le Mi Note 10 Lite.

Peut-être qu’un indice sur ce que le Mi Note 11 utilisera se présente sous la forme du Xiaomi Mi 10T Pro récemment annoncé, qui se situe à peu près au même prix que le Mi Note 10 et est livré avec un Snapdragon 865, tout comme le Poco F2 Pro qui est également un appareil Xiaomi. Une autre option pour la société pourrait être le Snapdragon 765G, présent dans le Mi 10 Lite, car il s’agit d’une avancée par rapport au Snapdragon 730G et offre des capacités 5G.

Les caractéristiques hors concours du Mi Note 10 étaient sa caméra frontale de 108 Mpx et sa batterie de 5260 mAh. Nous ne nous attendons pas à trop de différence avec ceux-ci dans le nouveau modèle, bien que les performances moins qu’éblouissantes de l’appareil photo pourraient signifier que Xiaomi opte pour un capteur plus petit avec de meilleures optiques.

Le Mi Note 10 est équipé d’un panneau AMOLED de 6,47 pouces 2340 x 1080 avec un rapport hauteur / largeur de 19: 5: 9, qui a également été utilisé pour le Mi Note 10 Lite. Si Xiaomi veut rester avec ce format, nous ne voyons pas grand-chose qui devrait changer dans ce département.

S’il veut aller encore plus grand, alors le panneau AMOLED 2400 x 1080 FHD + de 6,67 pouces trouvé dans le Poco F2 susmentionné est une possibilité.

À l’heure actuelle, il n’y a donc pas grand chose à dire sur ce à quoi ressemblera réellement le Xiaomi Mi Note 11. En attendant, jetez un œil à nos guides des meilleurs téléphones Xiaomi et des meilleurs téléphones chinois pour d’autres options.