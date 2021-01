Xiaomi a présenté le MIUI 12.5 en décembre et la semaine dernière, nous avons vu une liste d’appareils éligibles pour les tests bêta fermés de l’interface. Alors que les utilisateurs de Mi en Chine le testent déjà, les propriétaires de Mi Note 10 Lite ont commencé à recevoir une notification concernant une mise à jour logicielle entrante.

Le nouveau package apporte Android 11 avec de nombreuses fonctionnalités de sécurité améliorées, mais comme il faut s’y attendre avec le développement du nouveau skin toujours en cours, il est toujours habillé de MIUI 12.

La mise à jour fait 2,3 Go, ce qui pourrait être un problème pour les propriétaires du Mi Note 10 Lite avec 64 Go de stockage – le téléphone ne dispose pas d’un emplacement microSD. Outre le passage évident à Android 11, il existe également des corrections de bogues, une optimisation du système et le dernier correctif de sécurité.

Le Mi Note 10 Lite est un smartphone destiné au public mondial et il devrait toucher tous les appareils du monde entier. Son numéro de version est MIUI 12.1.1.0.RFNMIXM et les utilisateurs qui ne l’ont pas mais qui souhaitent le faire passer manuellement peuvent trouver le package lié ci-dessous.

