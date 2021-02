Xiaomi Mi Note 10 duo et Redmi Note 8 obtiennent la mise à jour Android 11

La dernière paire de combinés Xiaomi à recevoir la mise à jour Android 11 est la Mi Note 10 et la Mi Note 10 Pro avec la sortie de MIUI 12.1.3.0 RFDEUXM. La mise à jour est en cours de déploiement auprès des utilisateurs à travers l’Europe et coûte 2,8 Go. La mise à jour apporte également le correctif de sécurité de février.







Xiaomi Mi Note 10 Update Changelog (à gauche) et Redmi Note 8 après la mise à jour (à droite)

Parallèlement aux deux Mi Notes, le Redmi Note 8 de Xiaomi a également reçu la mise à jour stable d’Android 11 en Chine. Il s’agit maintenant de la deuxième mise à jour majeure d’Android pour le combiné qui a fait ses débuts en 2019 avec Android 9. La mise à jour porte le numéro de version MIUI 12.0.1.0 RCOCNXM.

