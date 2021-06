Xiaomi Mi Mix 4 serait plus cher que Mi 11 Ultra et aurait une caméra UD

Un Mi Mix 4 arrive, suggèrent un nombre de plus en plus important de rumeurs. Et un nouveau rapport en provenance de Chine nous donne quelques détails sur le prix du téléphone et son principal attrait – l’affichage.

Selon MesDrivers, le combiné sera plus cher que le Mi 11 Ultra mais il y a une bonne raison à cela. Premièrement, il adoptera une caméra sous-écran et deuxièmement, l’écran aura des bords latéraux tout aussi minces pour assurer une bonne expérience en plein écran. Nous nous demandons comment l’équipe d’ingénierie est capable de minimiser la taille du cadre inférieur.

Étrangement, l’affichage sera limité à la résolution FHD+ probablement à cause de la caméra frontale sous l’écran.

Le téléphone devrait être alimenté par le Snapdragon 888 et avoir une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 120 W.

