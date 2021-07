Xiaomi Mi Mix 4 passe par TENAA avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Comme suggéré par une poignée de rumeurs au cours des derniers mois, Xiaomi est prêt à apporter bientôt son Mi Mix 4. Le téléphone a maintenant obtenu la certification de la TENAA chinoise avec le même numéro de modèle 2106118C que celui indiqué dans une précédente liste 3C.





Liste et rendu Xiaomi Mi Mix 4 TENAA

Les nouvelles listes TENAA confirment que Mi Mix 4 apportera 8/12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le téléphone sera également doté d’une connectivité double SIM 5G. Des rumeurs passées suggéraient que le téléphone apporterait un chipset Snapdragon 888 et une charge de 120 W. Selon les rumeurs, le téléphone serait également doté d’une caméra sous-écran et de MIUI 13. Le dernier bit suggère que le Mi Mix 4 pourrait sortir en août aux côtés de MIUI 13.









Xiaomi Mi Mix 4 rend montrant un affichage secondaire à l’arrière

