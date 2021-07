Xiaomi Mi Mix 4 Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

Xiaomi est récemment devenu le 2sd plus gros vendeur de smartphones au monde, dépassant Apple et se rapprochant de Samsung.

Cependant, la société ne se repose pas sur ses lauriers, des rumeurs suggérant qu’elle pourrait être sur le point de sortir une nouvelle version du Mi Mix avec un affichage bord à bord et un prix plus élevé. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Mi Mix 4.

Quelle est la date de sortie du Mi Mix 4 ?

Il n’y a pas de mot officiel de Xiaomi sur quand le Mi Mix 4 arrivera, mais de nombreux sites signalent déjà une fuite du pronostiqueur chinois Bald Panda que Xiaomi organisera un événement de lancement au la fin d’août.

On s’attend à ce que la société publie non seulement le Mi Mix 4, mais également la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, MIUI 13, la tablette Mi Pad 5 et un nouvel appareil appelé Mi CC1 qui, selon GizmoChina, sera » un smartphone design avec un accent sur les performances de la caméra ».

Gizchina rapporte qu’un autre leaker technologique chinois, @DCS, a posté sur Weibo que le Mi Mix 4 pourrait en fait arriver avant l’événement, déclarant que la date de sortie serait 11 août – bien que cela semble un peu improbable, car c’est le même jour que le prochain événement Galaxy Unpacked, lorsque Samsung dévoilera le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3.

Nous avons déjà vu la confirmation de Gizchina que le Mi Mix 4 semble avoir récemment passé sa certification 3C en Chine, donc une sortie imminente est une possibilité certaine.

Il est probable que le nouvel appareil, s’il arrive en août, soit uniquement en Chine pendant un certain temps, comme c’est souvent le cas avec Xiaomi. Le Mi Mix 3 a été lancé dans le pays en octobre 2018 et est arrivé au Royaume-Uni et sur d’autres marchés en janvier 2019. Il a suivi le Mi Mix 3 5G, qui a fait ses débuts en Chine en février 2019 et a finalement atterri au Royaume-Uni en juillet.

L’une des versions les plus excitantes de Xiaomi, le Mi Mix Fold, n’a même pas été disponible en dehors de la Chine, même s’il est sorti en avril 2021.

Ainsi, alors que les clients chinois préparent peut-être leurs découverts pour le mois d’août, le reste d’entre nous devrait avoir un peu plus de temps pour économiser.

Combien coûtera le Mi Mix 4 ?

Cela a fait l’objet de nombreuses conjectures récemment, le site technologique chinois My Drivers signalant que le nouvel appareil pourrait avoir un prix plus élevé que le Mi 11 Ultra. Ce serait tout un départ pour le Mix, car l’Ultra coûte 1 199 £ / 1 199 €, tandis que le Mi Mix 3 5G était au prix de 599 £ / 699 €.

Nous serions très surpris de voir Xiaomi doubler le prix de la populaire gamme Mix, nous prenons donc cette rumeur avec une grosse pincée de sel. Mais certaines des spécifications proposées que nous avons vues pourraient indiquer que le Mix 4 sera un appareil haut de gamme.

Quelles seront les spécifications du Mi Mix 4 ?

Encore une fois, nous sommes purement dans le domaine de la spéculation ici, sans aucun mot officiel de Xiaomi sur les spécifications que nous verrons dans le Mi Mix 4.

Gizmochina rapporte que le nouvel appareil comportera un processeur Qualcomm Snapdragon 888+, qui sera le tarif standard pour les appareils haut de gamme sortis dans la seconde moitié de 2021. Cela est généralement convenu par toutes les fuites que nous avons vues, donc le Mix 4 aura une puissance de feu sérieuse sous le capot.

Le rapport indique également que Xiaomi s’adaptera à un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces avec verre incurvé. Cela sera accompagné d’une caméra sous l’écran, permettant au panneau avant de rester libre des encoches ou des trous d’épingle auxquels nous nous sommes habitués.

C’est intéressant, car le précédent Mi Mix 3 5G a évité le problème en utilisant une caméra coulissante qui pouvait être cachée lorsqu’elle n’était pas utilisée. Cela semblait faire l’affaire, mais si le Mi Mix 4 utilise la caméra sous-écran, ce serait l’un des premiers appareils à le faire – le ZTE Axon 20 5G était le premier.







Une caractéristique qui a été mise en évidence sur la certification C3 était que le Mi Mix 4 sera livré avec une charge rapide de 120 W, et d’autres sites affirmant qu’il pourrait également inclure des capacités de charge rapide sans fil jusqu’à 80 W pour sa prétendue batterie de 4 500 mAh ou 5 000 mAh.

En dehors de cela, le reste des spécifications reste un mystère, mais nous prévoyons une configuration de mémoire et de stockage de 8 Go/128 Go pour le modèle de base, trois caméras à l’arrière plutôt que les deux capteurs 12MP trouvés sur le Mi Mix 3 5G, et une conception mince similaire.

Naturellement, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles nouvelles seront disponibles, mais d’ici là, vous pouvez également lire notre guide des meilleurs téléphones Xiaomi et des meilleures offres Xiaomi au Royaume-Uni.