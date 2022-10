Xiaomi Mi Band 7 Date de sortie mondiale, prix et spécifications

Xiaomi s’est fait un nom avec ses bandes de fitness ultra-abordables mais pleines de fonctionnalités. Maintenant, le géant chinois a présenté sa dernière itération : le Mi Band 7.

Les points forts incluent un écran plus grand que ses prédécesseurs, un meilleur suivi de l’oxygène dans le sang et une autonomie de batterie allant jusqu’à 15 jours, mais ce tracker léger mérite d’être exploré. Pour la première fois, il a également été rejoint par un plus grand frère Band 7 Pro, qui a maintenant été lancé en dehors de la Chine.

Ici, nous rassemblons tous les détails sur le Mi Band 7, du prix à la disponibilité, aux fonctionnalités et plus encore.

Quand le Xiaomi Mi Band 7 sera-t-il lancé dans le monde ?

Le Mi Band 7 a été introduit le 24 mai, aux côtés des Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro, et a été mis en vente en Chine le 31 mai.

Le Band 7 a été lancé en Europe le 21 juin, avec un lancement des ventes un jour plus tard. Nous attendons toujours des détails sur le lancement du groupe en Inde.

Quelques jours plus tard, le Band 7 Pro a été lancé en Chine aux côtés des téléphones Xiaomi 12S. C’est la première fois que nous voyons une version Pro du tracker de fitness budgétaire de Xiaomi, il y avait donc beaucoup de spéculations quant à savoir s’il serait jamais sorti en dehors de la Chine.

La nouvelle d’une sortie mondiale est finalement arrivée, mais pas avant le 4 octobre lors d’un événement pour lancer les combinés Xiaomi 12T – trois mois plus tard. On ne sait pas encore quand l’appareil sera mis en vente, cependant.

Il convient également de noter que le lancement mondial du Band 7 standard n’inclut pas la version NFC séparée du tracker. Ce n’est pas une grande surprise, car dans le cas du Mi Band 6 l’année dernière, Xiaomi a attendu quelques mois supplémentaires pour lancer la version NFC, qui est arrivée en septembre 2021 en partenariat avec Mastercard. Nous devrions probablement nous attendre à la même chose cette fois-ci.

Combien coûte le Xiaomi Mi Band 7 ?

Les prix ont toujours été agressifs sur la gamme Mi Smart Band/Mi Band, Xiaomi gardant les coûts bas pour les clients, mais les coûts augmentent lentement.

Le Mi Band 7 coûte officiellement 54,99 £/59,99 € (environ 65 $) du Mi Store. Nous attendons toujours de savoir ce que cela coûtera en Inde. Il coûte cependant plus cher que les modèles précédents, le Band 6 ne coûtant que 40 £ / 45 € / 3 499 ₹ l’année dernière.

Pour refléter le design modifié et les fonctionnalités supplémentaires proposées, le Band 7 Pro est plus cher – 84,99 £. Mais une offre de préinscription du 4 au 6 octobre signifie qu’il est disponible pour 74,99 £ à la place.

Le seul autre prix que nous avons est la Chine, où 399 ¥ se traduisent par environ 60 $/60 €. C’est presque le double du Band 7 régulier, qui est de 239 ¥ dans le pays.

Quelles fonctionnalités offre le Xiaomi Mi Band 7 ?

Discutons des deux bandes séparément, en commençant par le modèle régulier.

Bande Xiaomi 7

Le changement le plus évident dans le passage au Mi Band 7 est sans aucun doute le nouvel écran plus grand du tracker.

Bien qu’il conserve la forme de pilule caractéristique de son prédécesseur, il est maintenant environ 25 % plus grand (selon Xiaomi), mesurant 1,62 pouces ; avec une résolution plus élevée (490 × 192) pour s’assurer qu’il est tout aussi net qu’avant (326ppi).

L’espace d’écran supplémentaire offert à Xiaomi par ce grand panneau AMOLED couleur toujours allumé a permis une interface utilisateur retravaillée qui peut fournir plus d’informations en un coup d’œil, tandis que certains des plus de 100 cadrans de montre incluent des éléments animés qui – grâce à un nouveau chipset – devrait avoir l’air plus fluide.

Le Mi Band 7 offre un suivi continu de la fréquence cardiaque et de l’oxygène sanguin (amélioré), ainsi qu’un support pour les exercices de respiration, l’évaluation du stress et le suivi du cycle féminin.

S’étendant sur les 120 modes sportifs pris en charge, le 7 peut également offrir des informations sur la VO2 Max, la charge d’entraînement, le temps de récupération, l’effet d’entraînement. Il existe quatre modes sportifs « professionnels » (dans le cadre de ce 120), avec détection automatique de l’entraînement pour certaines activités.

En dehors des côtelettes de suivi d’activité du Band 7, le portable dispose également d’outils intégrés comme une lampe de poche, une caméra à distance et des commandes de musique (sur les téléphones compatibles), des minuteries (y compris la minuterie Pomodoro), la météo, des alarmes et plus encore.

Le modèle NFC, qui reste pour l’instant une exclusivité chinoise, prend en charge Alipay et WeChat Pay, cependant, la fonctionnalité supplémentaire aspire un jour par rapport à la durée de vie de la batterie promise de 15 jours. L’assistant Xiao AI est également disponible, permettant un contrôle intelligent de la maison avec des appareils IoT compatibles.

Voici la fiche technique complète du Xiaomi Mi Band 7 :

Écran AMOLED 1,62 pouces 490 × 192 326ppi Assistance permanente Luminosité jusqu’à 500 nits Verre trempé 2.5D

Corps en polycarbonate

Sangles interchangeables en TPU antibactérien de 160 mm à 224 mm

Boucle en alliage d’aluminium

Moteur vibrant

Capteur de fréquence cardiaque optique

Surveillance de la saturation en oxygène du sang

Capteur de mouvement à six axes

Résistance à l’eau 5ATM

100+ cadrans de montre

120 modes sportifs

Prise en charge sans contact Alipay et WeChat Pay (modèle NFC uniquement)

Contrôle de la maison intelligente via Xiao AI (modèle NFC uniquement)

Bluetooth 5.2 LE

Batterie 180mAh

Autonomie de 15 jours (modèle standard) | Autonomie de 14 jours (modèle NFC)

Charge complète = Deux heures

Charge magnétique à 2 broches POGO

46,5 mm x 20,7 mm x 12,25 mm

Couleurs de bande standard : Blanc, noir, bleu clair, crème, vert foncé, orange

Couleurs spéciales du bracelet : Bleu camouflage, vert camouflage, jaune fluo, orange fluo

13,5 grammes (modèle standard) | 13,8 grammes (modèle NFC)

Prend en charge Android 6.0/iOS 10 et plus

Bande Xiaomi 7 Pro

Le Band 7 Pro se situe à mi-chemin entre un tracker de fitness et une véritable smartwatch, avec un écran de 1,64 pouces beaucoup plus large que le Band 7 ordinaire.

Xiaomi

L’écran AMOLED a une densité de pixels de 326ppi “au niveau de la rétine”, et la surface supplémentaire offre plus d’espace pour afficher les données de santé et les notifications. La résolution est de 280 x 456, contre 192 x 490 sur la bande 7 standard. L’écran comprend également un capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité.

Il existe également une option Always On Display, comme avec le modèle standard, et la prise en charge de plus de 180 nouveaux cadrans de montre, ainsi qu’une gamme de bracelets colorés.

En ce qui concerne le suivi, il y a une surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2 toute la journée, ainsi qu’un suivi du sommeil. Le GPS est également inclus par défaut.

Le suivi des exercices comprend 117 modes d’exercice, et avec une résistance à l’eau de 5 ATM, il fonctionnera également dans la piscine.

Xiaomi

La conception plus grande permet également une batterie plus grande de 235 mAh, avec 12 jours d’utilisation régulière et six jours pour les gros utilisateurs. La charge est également plus rapide, avec une recharge complète ne prenant qu’une heure.

Écran AMOLED 1,64 pouces 456 × 280

Sangles interchangeables en TPU antibactérien

Moteur vibrant

Capteur de fréquence cardiaque optique

Surveillance de la saturation en oxygène du sang

Capteur de mouvement à six axes

Résistance à l’eau 5ATM

Plus de 180 cadrans de montre

117 modes sportifs

Assistance Alipay et WeChat Pay sans contact

Contrôle de la maison intelligente via Xiao AI

Bluetooth

Batterie 235mAh

Autonomie de la batterie de 12 jours

Charge complète = Une heure

Charge magnétique à 2 broches POGO

Prend en charge Android 6.0/iOS 10 et plus

En attendant, vous pouvez retrouver nos recommandations des meilleurs trackers de fitness, pour voir ce que la concurrence a à offrir en compétition. Sinon, jetez un coup d’œil aux meilleures montres intelligentes à acheter en ce moment.