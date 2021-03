Selon le pronostiqueur connu Mukul Sharma, qui s’appelle @Stufflistings sur Twitter, le Mi Smart Band 6 a été repéré sur le site Web de certification des télécommunications indonésiennes ainsi que sur le site Web du Bureau of Indian Standard (BIS), faisant allusion à un lancement imminent en Inde. Selon les rumeurs, le Mi Smart Band 6 serait livré avec un capteur SpO2, Alexa Support, et comportera un écran de 1,1 pouce. On dit également qu’il vient avec environ 30 modes d’activité, y compris la danse, le cricket, la Zumba, le Kickboxing et le basketball. Le Mi Smart Band 6 serait également disponible avec l’option NFC et offrira probablement des fonctionnalités de suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil sur 24 heures.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy